最甜價已過？日圓換匯0.218元近2月最差 專家：有需求現在就可換
在市場對美國聯準會（Fed）降息預期增強，又傳出日本央行（BOJ）有意結束「負利率」政策，日圓兌美元從150回升至146價位，得日圓兌新台幣換匯也變貴了，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（11）日早盤一度來到「0.218元」，為近2個月來最差匯價，若以2月15日最甜價「0.2121」元來說，以換新台幣5萬元來說，少換6380日幣。外匯專家認為，若如預期日本在3月底4月初結束負利率政策，日圓兌美元可能進一步升至140價位，日圓換匯甜蜜價過了，建議現在有日幣需求的人就可以先換。
記者顏真真／台北報導
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，日本勞資協商薪資談判順利，日本企業4月調薪幅度有望比預期好，激勵金融市場，加上過去日本央行多是「狼來了」，口惠而實不至，始終沒有兌現終結負利率政策，但近來日本央行決策官員陸續發表可望結束「負利率」言論，並將調整購債計畫，目前來看越來越有可能實行，日本10年期公債利率也回升至0.75%。
隨著日本有望結束「負利率」政策，日圓兌美元開始快速彈升，也可以說有點落後補漲，陳有忠說，之前空單太多，現在空單開始回補日圓，加上這時美元表現又比較疲弱，支撐日圓大幅走揚。
至於日圓未來是否持續升值？陳有忠認為，還是要看日本央行是否口惠而實至，說的跟做的一樣，4月初是觀察重點，就看日本是否真的會脫離負利率，加上若沒有新的購債計畫，日本貨幣政策將逐漸從超寬鬆變趨向寬鬆，在調薪又結束負利率之下，日圓兌美元將有望回升至140價位。
也由於日圓大幅回升，新台幣升幅不若日圓，台銀今日日圓現鈔賣出價一度見到「0.218元」，與2月15日甜甜價「0.2121」元相較，以換新台幣5萬元來說，當時可以換到23萬5737日幣現鈔，現在只能換到22萬9357日幣，等於不到1個月就少換6380日幣。
陳有忠建議，若有日幣需求現在就可以換，畢竟日圓有升值壓力，看來日圓換匯甜蜜價已過， 即便月底國內出口商有實質拋匯需求，新台幣一般月底會相對偏升，但目前看來日本有可能在4月結束負利率，月底日圓可能升更多，已無法像過去月底時，新台幣還可以吃一下日圓豆腐。