北市1歲童遭虐慘死！天天餵廚餘又被毒打 保母姊妹殘忍手法曝
北市驚傳1歲半男嬰遭虐死亡！據了解，該男嬰因家庭功能不彰，於去年10月間，社會局轉介兒童福利聯盟，交給劉姓保母照護，但劉姓保母竟與同樣是兒福保母的妹妹，共同虐待男嬰，還將虐待過程當笑話分享，行徑十分惡劣。當時男嬰因傷重送醫搶救，劉姓保母姊妹辯稱男嬰是噎奶，但院方卻發現男嬰身上及頭部有多處瘀傷，且屁股雙腿嚴重骨折變形，隨即依規定通報檢警介入調查，台北地檢署複訊後，將劉姓保母姊妹依虐童致死罪聲押獲准。
記者林盈君／綜合報導
據了解，男嬰於去年10月間轉交給劉姓保母照護，但卻慘遭劉姓保母姊妹虐待，每天僅給男嬰些許烤焦或快壞掉的食物，以及廚餘等等，晚上還將其雙手反綁，動輒推打腳踹，導致男嬰頭骨凹陷，屁股雙腿骨折變形，且撐不到3個月就因營養不良死亡。檢警會同法醫相驗，不採信劉姓姊妹噎奶的說法，為恐其有勾串、滅證等嫌疑，先後將2人收押禁見，兒福聯盟也已將2人除名。
而劉姓保母落網後，堅持自己沒有動手虐嬰，但檢警調查發現，劉姓保母時常把虐待心得分享給妹妹，且一旦劉姓保母外出，也交由妹妹接應照護，檢方為避免妹妹躲避刑責，與其他家人勾串、滅證，再聲押劉姓妹妹獲准，全案持續偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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