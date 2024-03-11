罷韓餐廳宣布結束營業！李彥秀曝韓國瑜心聲 一句話感受暖男作風
因為曾支持罷免高雄市前市長韓國瑜而被稱為「罷韓餐廳」的「釣客食堂」，宣布自4月10日結束營業。藍委李彥秀說，當時挺韓、罷韓兩股情緒最對立的時候，一次閒聊，他問韓院長會不會生氣難過？韓國瑜笑著跟他說，「如果因為韓國瑜賺大錢，不管是捧我的、罵我的，不是一件好事嗎？」
記者何哲欣／台北報導
李彥秀說，釣客食堂因為不堪長期虧損及客流量稀少，決定在4月10結束營業，」道出了絕大多數餐飲業者的辛苦與無奈，這絕對不是個案，他每天都在拜訪選民與商家，許多頭家訴苦，股票漲到兩萬點，企業獲利強強滾，但民生經濟卻持續低迷，物價人力漲翻天，一般民眾的消費能力卻下滑。
李彥秀說，喜歡、討厭韓國瑜的人都有，但沒人會否定韓國瑜是一個溫暖的人，韓國瑜與高雄市長陳其邁就有不錯的私交。「我相信，韓院長對釣客食堂有更多的不捨與難過，這不僅是葉老闆財務的損失，老饕口腹的損失，更是多個員工與家庭突然面臨失業的困境。」
李彥秀說，陳其邁拚小鴨經濟，世運場館辦演唱會免租、免抽成，也是希望帶來更多的人潮，拚庶民經濟。「先顧肚子，才顧佛祖！」這不僅是葉老闆的心聲，也是絕大多數台灣人民的心聲。