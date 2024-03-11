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徐巧芯拿4男不雅照質詢國安　蔡明彥：時機點敏感不排除中國介選

▲徐巧芯質詢時用民進黨不雅照案件詢問中共介選，蔡明彥不排除。（圖／取自國會頻道）
▲徐巧芯質詢時用民進黨不雅照案件詢問中共介選，蔡明彥不排除。（圖／取自國會頻道）

記者邱新博／台北報導

2024大選期間，民進黨爆出如行政院副院長鄭文燦、前綠委羅致政、立委洪申翰、前綠委趙天麟不雅照事件，而前三人已經否認，也都質疑為中共介選。國民黨立委徐巧芯今（11）日質詢國安局長蔡明彥時詢問目前國安局的調查狀況，蔡表示，當時IP位置是在上海，且時機點敏感，不能排除中國介選。

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立法院國防外交委員會今天邀請國安局長蔡明彥就「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」進行業務報告並備質詢。國民黨立委徐巧芯甫上台，直接秀出上述4位立委不雅照或影片事件，詢問國安局的調查狀況。

蔡明彥回應，這個案子引起社會高度關注，不過因該案已送司法檢察機關，所以目前不便說明調查進度，但從國安角度來說，散佈該影片（鄭文燦影片）的IP位置是在上海，是由此源頭進行散佈。

至於是否有境外介選疑慮，蔡明彥說，不論該影片真偽，就散播的時間點、透過影片希望打擊的對象來說，不能排除有中國希望介選的動作。徐巧芯詢問，國安局是否有調查鄭文燦還有沒有其他影片散佈？蔡明彥回應，目前還沒有看到其他影片在散播，有的話，以國安局的技術和系統，都可以在第一時間掌握。

針對羅致政案，徐巧芯詢問，是否有蔡英文總統「被錄音」的問題？蔡明彥說，這個案子第一時間就移送調查局處理，影片及錄音檔真偽辨識還是要由司法機關判斷。

徐巧芯再問趙天麟案部分，是否有境外勢力介入選舉？蔡明彥回應，國安局是情報機關，不是司法檢察機關，國安局有把相關資訊提供給司法機關；徐巧芯打斷追問，「這名女子是否在國安調查當中，是刻意接近國防外交委員？竊取機密，這跟司法無關」，蔡明彥說有關，司法機關也有針對這題詢問，把相關資訊提供給檢調。蔡明彥後續補充，因為時間點敏感，在選舉期間，另外，這些影片的對象幾乎都是特定政黨人士，就國安單位來說，並不排除中國介選。

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