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席尼墨菲棄法律「苦熬20年」演配角！憑《奧本海默》摘奧斯卡影帝

▲席尼墨菲棄法律學業，苦熬20年演諾蘭電影中的配角，終於憑藉主演《奧本海默》摘下奧斯卡影帝。（圖／美聯社／達志影像）
▲席尼墨菲棄法律學業，苦熬20年演諾蘭電影中的配角，終於憑藉主演《奧本海默》摘下奧斯卡影帝。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃雅琪／綜合報導

為演戲放棄法律學業，今年47歲的愛爾蘭男演員席尼墨菲，與名導克里斯多福諾蘭合作長達20年，終於在第六部作品《奧本海默》首度獨挑大梁演主角「羅伯特歐本海默」，並成功摘下第96屆奧斯卡金像獎影帝，給多年耕耘演技的自己交出一張漂亮的成績單。 

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▲席尼墨菲主演《奧本海默》奪奧斯卡影帝。（圖／美聯社／達志影像）
▲席尼墨菲主演《奧本海默》奪奧斯卡影帝。（圖／美聯社／達志影像）
表演慾被激發！席尼墨菲棄音樂、法律學業改當演員

出生書香世家的席尼墨菲，精通英語、法語、蘇格蘭蓋爾語以及愛爾蘭語；10歲開始玩音樂、20歲組搖滾樂團「The Sons of Green Genes」擔任主唱與吉他手並作詞寫歌，曾被唱片公司相中要簽約，但席尼墨菲以弟弟還在讀書為由、拒絕出道。

席尼墨菲當年就讀於科克大學法律系，在欣賞舞台劇《發條橘子》之後對表演產生慾望，期間經歷多次小型演出後，他決定休學專心當演員；席尼墨菲因演出舞台劇改編而成的電影《妄亂青春》收獲好評，被導演丹尼鮑伊相中主演《28天毀滅倒數》，成功進軍好萊塢。

▲克里斯多夫諾蘭自編、自導電影《奧本海默》。（圖／UIP）
▲席尼墨菲主演克里斯多夫諾蘭自編、自導電影《奧本海默》，終於拿下奧斯卡影帝。（圖／UIP）
▲席尼墨菲與克里斯多福諾蘭首部合作電影《蝙蝠俠：開戰時刻》。（圖／IMDb）
▲席尼墨菲與克里斯多福諾蘭首部合作電影《蝙蝠俠：開戰時刻》。（圖／IMDb）
名導諾蘭「御用配角」！席尼墨菲苦熬20年熬出頭

名導克里斯多福諾蘭當年在報紙上看見主演《28天毀滅倒數》的席尼墨菲，就被他那雙憂鬱藍眼給深深吸引，諾蘭曾讚嘆道：「光是看到他的外表，就讓我震驚不已！」並主動出擊邀請他試鏡《蝙蝠俠：開戰時刻》，席尼墨菲最終演出大反派「稻草人」，自此開啟了與諾蘭長達20年的合作，包括《黑暗騎士》、《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》與《敦克爾克大行動》；終於在合作的第六部作品《奧本海默》主演「羅伯特歐本海默」，成功拿下奧斯卡影帝寶座。

▲席尼墨菲放空模樣經常被做成網路迷因。（圖／X）
▲席尼墨菲放空模樣經常被做成網路迷因。（圖／X）
從不用社群媒體！席尼墨菲一亮相就成為迷因

席尼墨菲30歲前就與伊馮麥吉尼斯結婚、婚後育有2名兒子，吃素且生性低調樸實的他，不僅沒有使用任何社群媒體，也從不出席劇組聚餐的活動，席尼墨菲曾說：「我不太出門，大部分時間都待在家或和朋友在一起。」每當他被迫出席電影宣傳活動時，他那「面無表情」的模樣總被網友製作成「網路迷因」Cillian Murphy is disappointed、Cillian just wants to go home，不愛拍照受訪的他，卻意外成為大眾目光焦點。

▲奧斯卡最佳男主角席尼墨菲小檔案。（圖／NOWnews製表）
▲奧斯卡最佳男主角席尼墨菲小檔案。（圖／NOWnews製表）
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