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林志穎睽違20年同框杜德偉！曝昔日斷聯內幕　「感覺一點都沒變」

▲林志穎（左）與杜德偉雖然相差12歲，卻是無話不談的好朋友。（圖／林志穎FB）
▲林志穎（左）與杜德偉雖然相差12歲，卻是無話不談的好朋友。（圖／林志穎FB）

記者江芷稜／綜合報導

過去四大天王港星風潮席捲台灣，台灣明星靠著「小旋風」林志穎、小虎隊大力反攻，如今一晃眼20、30多年，當時最紅的林志穎、杜德偉，事業仍屢創巔峰，兩位凍齡男神在活動上碰頭，難得同框留下合影，杜德偉說出一度失聯的內幕，才發現雙方已經快20年沒見面，但友誼多年不變，林志穎找出多年前的一起上節目打歌玩遊戲的畫面對比，自豪「不管幾年，我們永遠會是互相默默加油打氣的摯友」

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▲林志穎（左）當年出道僅17歲，與港星杜德偉結識有了好交情。（圖／林志穎FB）
▲林志穎（左）當年出道僅17歲，與港星杜德偉結識有了好交情。（圖／林志穎FB）
▲林志穎（右）和港星杜德偉一起上節目玩你比我猜，兩人過去都很稚嫩。（圖／林志穎FB）
▲林志穎（右）和港星杜德偉一起上節目玩你比我猜，兩人過去都很稚嫩。（圖／林志穎FB）
林志穎將近50歲，杜德偉今年62歲，年齡相隔一輪的兩位男神沒有代溝，剛好在台灣結識，經常一起上節目有了好交情，杜德偉說，他們都一樣喜歡舞台、且剛好生肖都屬老虎，讓彼此成了無話不談的好友，隨著事業發展慢慢失聯，「沒有原因的分開了，各自過著自己的生活，只有偶爾在媒體上看到你的消息，有種既熟悉又陌生的感覺」。

▲林志穎（左）和杜德偉沒有年溝，相隔多年再見感情還是很好。（圖／林志穎FB）
▲林志穎（左）和杜德偉沒有年溝，相隔多年再見感情還是很好。（圖／林志穎FB）
睽違多年重逢，杜德偉昨（10）日在臉書發文，驚覺「原來一晃就是20年，真是奇妙的人生」，君子之交淡如水的交情，一直在心中沒有變過，「昨晚我們的重遇更確定了這是不會改變的事實。看着你經歷了這麼多一路走來，真的非常不簡單，其實我們都是一樣的披荊斬棘到了今天。和你的相聚雖然短暫，但感覺一點也沒有變啊，就像當年Jimmy和Alex在一起的日子，簡單而純淨」。 

▲林志穎（左）和杜德偉非常凍齡，外貌都很年輕。（圖／林志穎FB）
▲林志穎（左）和杜德偉非常凍齡，外貌都很年輕。（圖／林志穎FB）
如今雙方都有幸福的家庭，林志穎更是經歷重大車禍後復出，笑稱「我們這兩隻老虎一起加油」，允諾未來不管20年、30年，「我們永遠會是互相默默加油打氣的摯友，有聊不完的話題，看著彼此向前邁進，祝福彼此，願我們都能夠把這正面的力量帶給更多人」。他們的貼文勾起許多歌迷的青春記憶，稱讚「兩個人根本都沒什麼變啊」、「最棒的友誼，一起加油」。

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