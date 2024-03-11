林志穎睽違20年同框杜德偉！曝昔日斷聯內幕　「感覺一點都沒變」

▲林志穎（右）和港星杜德偉一起上節目玩你比我猜，兩人過去都很稚嫩。（圖／林志穎FB）

▲林志穎（左）和杜德偉沒有年溝，相隔多年再見感情還是很好。（圖／林志穎FB）

▲林志穎（左）和杜德偉非常凍齡，外貌都很年輕。（圖／林志穎FB）

林志穎將近50歲，杜德偉今年62歲，年齡相隔一輪的兩位男神沒有代溝，剛好在台灣結識，經常一起上節目有了好交情，杜德偉說，他們都一樣喜歡舞台、且剛好生肖都屬老虎，讓彼此成了無話不談的好友，隨著事業發展慢慢失聯，睽違多年重逢，杜德偉昨（10）日在臉書發文，驚覺，君子之交淡如水的交情，一直在心中沒有變過，如今雙方都有幸福的家庭，林志穎更是經歷重大車禍後復出，笑稱，允諾未來不管20年、30年，他們的貼文勾起許多歌迷的青春記憶，稱讚「兩個人根本都沒什麼變啊」、「最棒的友誼，一起加油」。