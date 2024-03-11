特企／全球女性影響力論壇倡議多元共融　蔡總統談共好才能共贏

蔡英文總統亦特別到場致詞，且與現場超過350位觀眾互動，肯定女人迷超過十年於「多元共融」領域的倡議推廣，並表達對女力賦能的直接支持。
奧運年重磅嘉賓！文姿云：「空手道不是個人運動，他教會我從『共好』才能『共贏』！」
2024適逢巴黎奧運年，亦是首次奧運現場參與選手女男性別比達1:1，女人迷特邀第七屆共好大使文姿云現身分享。
文姿云首次分享卸下奧運銅牌光環與前選手身份，開啟第二人生的心路歷程，回顧奧運過程中的「完蛋時刻」，發現黑暗時期反而可以更清楚自己的深層渴望：「真正重要的不是獎牌，而是心之所向！」。文姿云提到未來將迎向更多生命挑戰，而空手道已成為自己的DNA，向現場觀眾傳達「相信自己」就是一種超能力，而實踐「共好」才有機會創造「共贏」！文姿云的真誠揭露，引起現場觀眾點頭共鳴。
蔡英文總統：「多元共融正要起飛，期待更多女性寫下自己的精彩故事。」
蔡英文總統今日晚間出席「第七屆全球女性影響力論壇」時表示，這幾年，政府努力推動性別平等政策，鼓勵不同性別的人在職場與家庭中共同承擔責任。而臺灣也因為在性別平等議題上的進步思想，以及在選舉過程中展現的團結，讓世界看到不一樣的臺灣。
總統致詞時表示，今天是國際婦女節，很高興能在這一天與大家齊聚一堂，討論性別議題，也為性別平等的目標繼續努力。
總統提到，她第一次參加「女人迷 Womany」的活動是在2015年。9年前，社會對於臺灣第一位女性總統候選人充滿新鮮感。今天，她則是要以總統的身分與大家分享，這幾年在職場上體驗到的競爭及共好的經驗。
蔡英文總統亦直接與現場觀眾互動交流，最小的觀眾年僅14歲，自主報名活動，勇敢提問「如何整合個人資源與優勢，從現在開始培養領導力」，蔡英文總統親切回應，「再沒有資源，你還有你自己」。蔡總統補充，做領導人重要的是要培養觀察別人的能力，知道每個人的心裡在想什麼，可以把每個人的長處結合起來，變成一個有力的團隊」。
女人迷共同創辦人暨執行長張瑋軒亦代表社群提問，「在成為總統的路上，如何打破玻璃天花板、突破局限？」蔡英文總統回覆：「人不一定勝天，但很多人在一起就可以。一個人要改變時代，需要很多人跟你一起完成，要真心的團結，才能創造歷史性的時刻。」
女人迷執行長張瑋軒：「多元共融就是 Together Stronger 的關鍵，讓每個人都可以發揮最大價值。」
女人迷共同創辦人暨執行長張瑋軒分享全球女性影響力論壇的起源，即是希望讓女性經驗被看見、鼓勵每位女性讀者相信，每一個自己都很重要。並分享女人迷超過12年於亞洲推動女性權益和多元共融議題的心路歷程：「一個人走得快，一群人走得遠。多元共融將是台灣能否與世界接軌，並且賦權每個人的關鍵價值鏈。」
接軌國際婦女節主題「#InspireInclusion 啟發共融」，女人迷發表 2024 女力白皮書報告
台灣首個多元共融DEI生態系平台女人迷結合國際人才平台CakeResume，聯合發布最新 2024 台灣女性趨勢大調查。此調查超過千位台灣女性參與，揭示台灣女性在職場表現、財務能力以及心理健康狀況方面的挑戰，令人震驚所有項目的滿意度均不及格。
根據調查顯示職場女性渴望彈性工作但現實有落差，83%女性肯定彈性工作政策有助於留任，7成肩負照顧者的女性面臨工作與家庭照顧的兩難，但僅61%的工作場所實施彈性工作政策。同時有高達74.6%女性認為工作缺乏長期永續性，他們在職場面臨的前五大挑戰為：職場微歧視、同工不同酬、不夠多元共融、雌性競爭、缺乏對職業母親的支持。調查顯示79.9%的女性遭遇壓力、焦慮以及自信心缺乏等問題，而在人際交往方面，職場同事和上司為主要的壓力源，揭示了職場環境對女性心理健康的深刻影響。為了促進女性在職場的可持續性發展，迫切需要企業採取實際行動，改善不利因素，確保職場性別友善、支持女性全面發展。更多完整數據報告與女性心聲。
全球女性影響力論壇是個共好共贏的起點
共融比競爭更永續，當每個人能攜手共好，社會即能一起共贏。全球女性影響力論壇，也攜手LINE TODAY，共同推出「迷人週報」，將於每月倡議重點議題，推進多元共融的落地發生。論壇的精華影音內容，也將在3/27（三）於LINE TODAY首播，讓女力影響力向外擴散。
響應3/8婦女節，女人迷與55688集團台灣大車隊結盟，發起女力專車活動，讓婦女節的多元倡議，可以送至大街小巷。全球女性影響力論壇是個共好共贏的起點，期待能與各界攜手，共創多元共融環境。
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