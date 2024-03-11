台股驚驚漲！ETF受益人652.5萬創高 00919周增人數最旺
根據2024年3月8日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周增加66545人，總受益人從去年底的6070628來到6525864人續創歷史新高。進一步觀察單檔部分，最新一周共有25檔受益人增加，其中00919群益台灣精選高息ETF一周增加5.3萬人人氣最旺，其他增加前十檔分別為00918、00915、006208、00929、00878、00935、00922、00927、00632R。
記者許家禎／台北報導
00919第4次配息期前公告將配0.61元，年化配息率連續四季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄後，買盤持續挹注，加上00919次次填息，因此搶在除息前上車的投資人源源不斷。00919即將在3月18日進行第4次配息，百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機，讓許多投資人趨之若鶩，00919參與除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。
不過，投資最怕賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞，以精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業為重要篩選條件的高息ETF，會較適合想長期穩健息利雙收的投資人。
謝明志表示，由於聯準會目前討論並沒有重啟升息這個選項，推估近期對市場評價將沒有負面影響。台股本波隨美股展開多頭上攻以來，指數已挑戰2萬點大關，均線也維持多頭排列，短期市場熱度的確相對偏高。但時序拉長觀察，台灣在本次AI產業循環中已佔到極佳的產業位置，後續將可帶動出口產業進入成長週期，並帶動整體經濟成長動能。資金面也持續呈現寬鬆下，台股2024年仍可望呈現多頭趨勢。
※【NOWnews 今日新聞
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