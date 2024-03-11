全家福袋下架不賣了！「堅持不降價原因」曝　內行認同：很正常

三媽臭臭鍋不能加辣了！防蘇丹紅「不賣麻辣鍋」　停止加辣服務

▲「三媽臭臭鍋」上游廠商坦承買到蘇丹紅貿易商的貨，雖然沒有用在提供給三媽的產品，不過三媽臭臭鍋決定暫停販售麻辣鍋，並停止加辣服務。（圖／雲把拔提供）
▲「三媽臭臭鍋」上游廠商坦承買到蘇丹紅貿易商的貨，雖然沒有用在提供給三媽的產品，不過三媽臭臭鍋決定暫停販售麻辣鍋，並停止加辣服務。（圖／雲把拔提供）

記者葉盛耀/綜合報導

蘇丹紅辣椒粉延燒，包含多家連鎖餐飲如海底撈、八方雲集被波及，多樣調味料中，辣椒醬、胡椒粉、沙茶醬都有可能使用到蘇丹紅問題原料，麥當勞與肯德基甚至全面停止供應胡椒粉。如今全台連鎖的三媽臭臭鍋，雖然沒使用到相關原料，卻因為供應商在其他產品上使用到蘇丹紅，業者決定暫停販售麻辣鍋，也停止加辣服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三媽臭臭鍋回應，在第一時間、3月4日就有針對蘇丹紅新聞事件進行自主管理，並要求廠商將產品送檢，在檢驗報告還沒有出來以前，部分品項如麻辣鍋目前停賣，鍋物也停止提供加辣服務。並公開強調所使用的沙茶醬，皆為總公司所提供，絕無使用市面上其他任何沙茶醬。

▲三媽臭臭鍋公告將停賣麻辣鍋，並停止供應辣油等服務。（圖／取自三媽臭臭鍋臉書）
▲三媽臭臭鍋公告將停賣麻辣鍋，並停止供應辣油等服務。（圖／取自三媽臭臭鍋員山新店臉書）
三媽的上游廠商坦承買到蘇丹紅貿易商的貨，但是確定沒有使用到給三媽的產品上，南投衛生局10日已要求該供應商回收下架相關產品，不過三媽使用的原物料是否也需要跟著回收尚未確定。三媽表示，這兩天會持續跟各地衛生局聯繫，確認何種品項可以賣，哪些必須停售。

火鍋業者中最早受波及為海底撈，因津棧國際貿易被高雄市衛生局驗出含有蘇丹紅紅辣椒粉，而該批辣椒粉已出貨至多家廠商，海比撈為其中之一，並已製成海底撈香麻辣粗粉，共計3200包（1kg/包），海底撈表示以此辣椒粉所生產之產品為「血旺調味料」已出貨至全台16家分店，業者也緊急退貨734公斤，並下架回收145.846公斤原料。

蘇丹紅沙茶醬流竄！辣椒粉、胡椒粉、金福華中鏢　毒產品名單一覽

蘇丹紅沙茶醬竄全台！9千公斤全出貨　金福華食品發聲：我也受害

蘇丹紅辣椒粉一堆大廠中鏢！「小磨坊完美躲過」　內幕老闆全說了

今日必吃／不是蘇丹紅作怪！海鮮粥帶粉紅色芭比風　與仙人掌有關

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞