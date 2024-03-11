三媽臭臭鍋不能加辣了！防蘇丹紅「不賣麻辣鍋」 停止加辣服務
蘇丹紅辣椒粉延燒，包含多家連鎖餐飲如海底撈、八方雲集被波及，多樣調味料中，辣椒醬、胡椒粉、沙茶醬都有可能使用到蘇丹紅問題原料，麥當勞與肯德基甚至全面停止供應胡椒粉。如今全台連鎖的三媽臭臭鍋，雖然沒使用到相關原料，卻因為供應商在其他產品上使用到蘇丹紅，業者決定暫停販售麻辣鍋，也停止加辣服務。
記者葉盛耀/綜合報導
三媽臭臭鍋回應，在第一時間、3月4日就有針對蘇丹紅新聞事件進行自主管理，並要求廠商將產品送檢，在檢驗報告還沒有出來以前，部分品項如麻辣鍋目前停賣，鍋物也停止提供加辣服務。並公開強調所使用的沙茶醬，皆為總公司所提供，絕無使用市面上其他任何沙茶醬。
三媽的上游廠商坦承買到蘇丹紅貿易商的貨，但是確定沒有使用到給三媽的產品上，南投衛生局10日已要求該供應商回收下架相關產品，不過三媽使用的原物料是否也需要跟著回收尚未確定。三媽表示，這兩天會持續跟各地衛生局聯繫，確認何種品項可以賣，哪些必須停售。
火鍋業者中最早受波及為海底撈，因津棧國際貿易被高雄市衛生局驗出含有蘇丹紅紅辣椒粉，而該批辣椒粉已出貨至多家廠商，海比撈為其中之一，並已製成海底撈香麻辣粗粉，共計3200包（1kg/包），海底撈表示以此辣椒粉所生產之產品為「血旺調味料」已出貨至全台16家分店，業者也緊急退貨734公斤，並下架回收145.846公斤原料。