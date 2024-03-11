特企／聖嚴法音恆久遠　法鼓山譜唱佛曲報師恩

在世界多國巡演，台灣原聲童聲合唱團卻是頭一回站在寺院高歌。指揮馬彼得校長說，「我對聖嚴法師印象最深的是，他跟天主教單國璽樞機主教的對談。我非常喜歡那一幕，用這個角度來看，宗教沒有隔閡。」認同法鼓山舉辦音樂會的目的，他說，孩子們練合唱不是為了表演，而是用歌聲幫助更多人，因為對我們來說，任何一場演出都是教育。
以全新創作、演唱的〈如在〉，緬懷聖嚴法師的身教與言教。康吉良回憶，2008年到法鼓山求學時，看到聖嚴法師忍著病痛，堅定地要新生們，珍惜十方信眾一點一滴、省吃儉用所供給的資源，令他至今難忘。「他老人家雖然不在，卻常在、無處不在，所以最後用不知如何表達的『如在』，來說明這樣的感受」。
音樂會演出曲目近20首；其中6首是譜唱聖嚴法師寫的詞；現場並重溫他在1999年的開示，「我不會由於教導弟子，而以為弟子們欠了我的什麼恩情，或者是背了我的恩德。因為我是為了回報三寶之恩，就必須發願修學佛法、護持佛法和弘揚佛法」。聖嚴法師說自己也是在報弟子、信眾的恩，鼓勵大家以推廣法鼓山理念來報所有的恩。
重申法鼓山的理念，就是「提昇人的品質，建設人間淨土」；方丈和尚果暉法師帶領全體信眾，祈願「安身安心，生活時時都平安；我和人和，人間處處有幸福。」同時也感謝所有參與演出、觀賞的僧俗善信，大家「懷恩報恩恩相續，飲水思源源不絕」，承繼恩師「盡形壽，獻生命」的悲願，讓更多的人得到佛法的慈悲、智慧、祝福與喜悅。
而這場音樂會緣起於法鼓山法緣會、合唱團成立30週年，護法總會總會長張昌邦、法緣會會長葉素貞也代表信眾致詞，期盼大家攜手同心，以傳揚心靈環保，來報答、延續恩師的教澤，讓人間處處有幸福。
活動直至傍晚6點，法鼓山數千名信眾透過直播，感動合唱聖嚴法師於1990年在美國所寫的《四眾佛子共勉語》、《菩薩行》，圓滿報師恩音樂會。法鼓山表示，聖嚴法師曾說，他不需要弟子們紀念他，緬懷他最好的方式就是落實他的教導。而法鼓山各分支道場、會團，均有將佛法、禪法生活化的豐富課程，傳承聖嚴法師慈悲與智慧的法音，提供社會大眾來體驗。
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