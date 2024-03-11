面試談高薪「這6句」千萬別說！專家曝求職大忌 最完美做法僅4字
許多求職者在面試時都希望能盡可能將薪水談高，但結局往往不如自己預期。一名面試專家就列出6句談薪禁忌話語，提醒大家千萬別脫口而出，否則不只沒了談薪籌碼，更可能因此失去工作機會，建議求職者們面試時「多聽少說」即可。
記者賴禹妡／綜合報導
一名經營模擬面試平台的專家艾琳‧勒納（Aline Lerner）曾分享談判薪資時的大忌，並表示若在面試時說出以下7句話，恐怕會失去談好薪水的機會，甚至連工作都失去。首先就是強調「我真的非常需要這份工作」，這不僅會間接削弱薪資談判籌碼，太渴望這份工作的態度，也可能會讓雇主開出較低的薪資。
艾琳接著指出，面試談薪水的第二個禁忌話題就是「直接透露上一份工作的薪資」，這很可能讓新雇主開出差不多的薪水數字，也會限制未來薪資的增長空間。再來則是表明「其他公司給我更好的薪資」，雖然同時面試多間公司是常有的事，但這句話會讓面試官懷疑求職者的忠誠度，也可能對這種談判態度感到不滿。
艾琳也提到，千萬別告訴面試官「我是為了錢才來這裡的」，這會讓人感覺到求職者只一昧追求金錢，而缺乏對公司的價值觀與使命感，還有可能被懷疑忠誠度不足。不過，說出「我只是想在這個行業中穩定下來」也萬萬不可，這代表求職者對職業生涯沒有更高的追求，缺乏上進心的態度可能會讓雇主質疑你的未來潛力，最終影響到薪資談判結果。
最後，艾琳表示也別為了表現誠意而說「我可以接受任何薪資」，這可能會被面試官解讀為對自己的工作能力沒自信，讓薪水談判結果不佳。艾琳直言，薪水談判的關鍵在於充足準備，不要過早透露不利於自己的資訊，更強調面試時可以「多聽少說」，被動式收集相關資訊才是最好的做法。