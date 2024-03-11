議員批放任災戶獨自交手基泰 蔣萬安：已派人參加賠償說明會
基泰大直去年9月施工不慎導致周圍房屋鄰損甚至樓塌，過了半年後爭議再起，台北市議員陳怡君爆料，基泰明日將舉行賠償說明會，但僅邀集願意和解者，引發部分受災戶恐慌，陳怡君也批評市府放任受災戶獨自與建商交手。對此，台北市長蔣萬安今（11）日表示，已經派人參加明天的說明會，提供住戶諮詢服務，也要求基泰針對三大技師公會鑑定報告的賠償金額，提供1.2倍的賠償。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安今天上午出席力行國民小學活動中心新建工程開工動土典禮，受訪時談起基泰大直案。蔣萬安表示，他對於大直基泰的態度一直是堅定且一貫，受災戶及周遭住戶的權益、要求基泰負起該負的責任。事件發生後已針對損鄰鑑定機制檢討，提出六大改革方案即刻上路，也請三大技師公會協助整體鑑定，部分住戶反映房屋持續損害，也有持續鑑定，而且在這當中，有部分住戶反映可能房子還是持續受到損害，也會請建管處提供協助。
蔣萬安表示，明天是里長自發性將開說明會，他已請市府派人參加，也要求基泰至少要針對三大公會所做出鑑定報告的賠償金額的1.2倍來進行賠償。另一方面，明天如果說明會上住戶以及基泰之間沒有達成協議，他也要求基泰必須依照鑑定報告賠償金額1.2倍提存法院，確保住戶的權益，進行後續的訴訟程序。過程當中法務局也會提供各項的協助，確保住戶們的權益。