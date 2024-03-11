印地安泉網賽／謝淑薇晉級8強！台將最後希望 預約重返女雙球后
挾帶著今年澳網女雙、混雙冠軍的氣勢，「台灣一姊」謝淑薇今（11）日在印地安泉女網女雙16強再接再厲，攜手比利時好手梅騰絲（Elise Mertens），最終以6：3、7：6（1）直落二擊敗去年打進4強的「日印組合」加藤未唯／Aldila Sutjiadi，順利闖進8強，也是該賽事台將的最後希望。
記者路皓惟/綜合報導
謝淑薇曾三度奪得印地安泉女雙冠軍，2021年她與Mertens就曾在此獲得冠軍，如今她們再次聯手，令球迷非常期待。9日「台比聯軍」謝淑薇與梅騰絲，以直落二擊退「義俄聯軍」Jasmine Paolini／Liudmila Samsonova。
今日謝淑薇與梅騰絲交手加藤未唯／Aldila Sutjiadi，第一盤兩組人馬上演破發大戰，前7局五度破發，第8局謝淑薇順利保住發球局，隨後第9局快刀斬亂麻再送出破發，以6：3先下一城。
第二盤前8局雙方各自保發，儘管「台比聯軍」先在第9局破發，但下一局馬上被回破，兩邊一路打入搶7大戰，謝淑薇與梅騰絲一鼓作氣連拿5分，取得5：0領先，最後就以7：：6（1）收下本場勝利及女雙8強門票。
目前謝淑薇的即時排名已超越搭檔梅騰絲，以7489分位列女雙榜首。隨著賽事的進行，若能打下冠軍，謝淑薇有機會在印地安泉網賽後，重返自2017年以來、暌違2年4個多月首次的女雙世界球后寶座。
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