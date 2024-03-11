紅色滲透！中國利誘印度網紅「大外宣」　認知作戰無孔不入

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一名匿名的印度官員向《美國之音》表示，這些網紅似乎受到了「經濟利益」的驅動，幫助中國國家機構在印度進行宣傳，對印度構成嚴重風險。「他們在年輕人中擁有大量追隨者，有的以百萬計。因此他們的貼文對於塑造印度的公眾輿論非常重要，凸顯了消除這一威脅的緊迫性。」
這名官員認為，這一切都是中共戰略的一部分，利用身在印度等對手國家的社群媒體網紅來傳播中國當局的訊息，其目的大多是駁斥媒體報導和學術研究，並反駁外國政府的聲明。
策略分析師納拉帕特（Madhav Nalapat）認為，「中共正在進行一場散布假訊息和錯誤訊息的運動，目標主要是印度和美國等國家。」他表示，這樣做的目的不僅是將中華人民共和國呈現為溫和並充滿機會的國家，並不構成任何威脅，而且還想讓印度民眾對自己的政府產生懷疑，甚至憎恨自己的國家。
印度安全機構官員指出，中國利用印度社群媒體網紅（包括YouTube部落客）進行的宣傳，有可能影響印度某些群體對中國及其政策的看法。
有印度安全機構的人士認為，雖然有些影音部落客希望促進印中兩國的跨文化理解，但也有一些人投機取巧，成為中國宣傳機器的一部分。
這名匿名官員表示，「考慮到這些部落客在多個社群媒體平台上的龐大粉絲群，他們有能力塑造可能對國家安全產生影響的敘述，特別是如果他們傳播錯誤訊息或帶有偏見的觀點。」
印度安全官員發現問題的癥結點在於這些網紅的贊助安排，疑似影音部落客的費用似乎是由中國支付，且他們還被允許進入新疆和西藏等受限制的地區。
納拉帕特表示，「參與此類活動的人可能並不知道中共是向他們提供的敘事來源，因為中共小心翼翼地隱瞞參與任何此類活動。這些人只看到中共想讓他們看到的人，只聽到中共想讓他們聽到的東西。真實情況被隱藏起來，就像史達林時代的蘇聯一樣。」
報導指出，部分印度YouTuber所製作的內容主要集中在親中國的敘事上，包括駁斥對維吾爾族的種族滅絕指控，此外也對中國在新疆和西藏的治理提出正面看法。透過積極展示這些領域的成就，印度影音部落客幫助中國反駁西方的觀點。先前也有媒體指出，活躍於西方社群媒體平台上的其他外國網紅也有類似的趨勢。
不過，也有學者認為不需擔心親中網紅的發文或影片的影響，認為假設印度人會輕易被親中宣傳所影響，是對印度人智商的貶低，也是低估了民眾對中國懷疑程度。當印度人對中國的了解越充分，他們就越能清醒地看待中國。