台幣跟著台股回貶！專家估2原因不至大貶　但要升破31元機率也低

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匯銀人士指出，雖然外資3月以來買超台股逾千億台幣，卻因投信投資海外ETF等實質買匯需求強勁，台股與新台幣匯率脫鉤，台股隨美股勁揚並一度攻上2萬點大關，再創歷史新高，新台幣即便在外資較偏匯入，且國際美元走弱，展開新一波攻勢，升幅亦擴大至逾1角，最高升至31.422元，升值1.14角，但尾盤升幅略收斂，終場升值9.8分，主要是外資匯入力道不及預期強勁，僅小幅淨匯入。
今日在台股回檔一度跌逾百點之下，新台幣兌美元早盤以31.42元、升值1.8分開升後，也止升回貶，但由於美元表現仍疲弱，亞幣包括日圓、韓元及人民幣兌美元走揚，新台幣貶幅有限，目前最低來到31.48元，貶值4.2分，隨後在31.479元偏弱盤整。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，在台海政治氛圍不平靜之下，尤其520新任總統就任前，預期政治因素恐將持續干擾，新台幣兌美元預估仍「易貶難升」，所幸得利於台股頻創新高及美元表現較弱，有效支撐新台幣，新台幣匯價也不至於大貶。
不過，即便美元走弱，市場人士認為，新台幣要升破31元機會也不大，估計暫時將在31.2元上下200基點震盪，即在31.4元附近盤整，畢竟台灣不像日本還有貨幣政策負利率可望結束的導引，台灣央行不可能升息、也不可能降息。
陳有忠也分析，在美國暴力升息時，台灣升的沒比人家多，如今全球趨勢以美國為主都準備降息，台灣即便面臨電價上漲等通膨壓力，也不可能逆勢升息，加重民眾及企業貸款壓力，央行不可能當烏鴉，況且即便逆勢升，也不可能比美元利率還高，當然，更也沒有降息空間，畢竟還有電價調漲等通膨壓力在，因此，預估央行3月21日召開的2024年第1季理監事會議，政策利率有望續凍。