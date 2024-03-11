不在籍投票公投先試行 羅智強批李進勇一句話「露餡」！態度消極
國民黨力推不在籍投票，中選會則要從公民投票開始試行，提出《全國性公民投票不在籍投票法》，送立法院審議。中選會主委李進勇今（11）日到立法院業務報告，李進勇說，選制變動必須要做審慎考慮，在國內的立法步驟，希望從對事的公民投票先開始，實施的方式也是選擇已經有辦理經驗的「移轉投票」啟動，透過穩健的步驟，把實施的經驗再回饋給選舉的不在籍投票作參考。
記者何哲欣／台北報導
國民黨立委羅智強質詢時說，準總統賴清德也說支持青年從政，鼓勵年輕人投票，表達意見，但近年年輕人的投票率都不高，如果能有不在籍投票，可以讓年輕人不用舟車勞頓，但現在中選會一句「穩健」，就要剝奪年輕人投票的機會，且公民投票的不在籍投票，與大選的不在籍投票，並不衝突。
羅智強問，若現在三讀通過《全國性公民投票不在籍投票法》，下次的公民投票是否來得及？李進勇說今年可能來不及，要看連署的進度，但因公投是明年，羅智強酸，李進勇露餡了，沒有想要認真辦理不在籍投票，李進勇改口說，明年有空間。
羅智強說，希望中選會能努力推動不在籍投票，明年試行不在籍投票，累積經驗後，2026年就可以在九合一選舉中試辦，請李進勇要跟賴清德一樣有同理心，讓更多年輕人可以參與投票。