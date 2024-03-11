LINE有白色情人節特效！聊天室打「3關鍵字」 熊大兔兔噴發愛心
3月14日白色情人節即將到來，LINE今（11）日提前發動節慶特效，只要在聊天室輸入「愛你」、「情人」、「親親」3組關鍵字，就能召喚熊大、兔兔噴發大愛心，一秒充滿過節氛圍。
記者黃韻文／綜合報導
LINE在特殊節慶會推出聊天室特效，讓用戶更有過節儀式感，今（11）日起上午10時起，至3月15日上午10時止，只要在LINE聊天室輸入「愛你、情人、親親」任一組關鍵字，就能觸發情人節聊天室特效。
如果手機LINE版本是12.0.0以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字會以連結形式呈現，點擊就可重播特效，不用一直洗版召喚。
若上述版本和關鍵字符合，卻沒有出現情人節特效，可先將LINE重新開啟，或到LINE設定中的「聊天室背景特效」中，確認是否開啟。
🟡情人節聊天室特效關鍵字
輸入「愛你」、「情人」、「親親」
🟡情人節聊天室特效限定期間
2024/3/11(一)10:00–2024/3/15(五)10:00
🟡情人節聊天室特效適用版本
-LINEiOS9.15.0(含）以上
-LINEAndroid10.2.0(含）以上(且AndroidOS7.1以上)
-LINE電腦版版本需為6.7.3以上
🟡情人節個人檔案裝飾
進入個人檔案的裝飾，可有多款主題及貼圖，能自創獨特的個人封面。
📍路徑：主頁>個人檔案>裝飾