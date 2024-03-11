1歲童疑遭惡保母虐待慘死　北市社會局曝曾探視無異狀、密切追蹤

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社會局說，該兒童為兒盟自行委託於保母，保母收托時通報本局文山區居家托育服務中心，居服中心依照規定於收托後1個月內進行托育訪視，訪視時知悉該案兒盟社工會一個月訪視一次，了解兒童被照顧的狀況。
涉案的劉保母為兒盟合作的保母，於111年10月取得臺北市居家托育人員登記，核發登記證前，社會局派員實地訪查居家安全符合規定後始發登記證，辦理登記時保母即提到是為了與兒盟合作，故依兒盟要求向收托地縣市政府（台北市）申請居家托育登記證。
社會局指出，案主於112年9月1日由兒盟轉介給劉保母托育，本局接到收托回報後，文山居家托育服務中心皆依照規於一個月內訪視。本局於9月26日實施訪視，當時並無異樣。社會局於112年12月25日接獲兒保案通報後，立即派員至劉姓保母家訪視，續依兒少保處理流程調查，本案已由檢調司法偵查中，據了解目前加害人仍在羈押中，社會局將密切追蹤。
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