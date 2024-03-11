北市1歲嬰疑遭虐慘死！指甲拔光、雙腿骨折變形　涉案保母被收押

1歲童疑遭惡保母虐待慘死　北市社會局曝曾探視無異狀、密切追蹤

▲台北市驚傳一名嬰幼兒遭虐待死亡，目前檢警已介入偵辦，涉案的保母及其胞妹被收押。（圖／翻攝畫面）
▲台北市驚傳一名嬰幼兒遭虐待死亡，目前檢警已介入偵辦，涉案的保母及其胞妹被收押。（圖／翻攝畫面）

記者邱新博／台北報導

北市驚傳1歲半男嬰遭虐死亡！據了解，該男嬰因家庭功能不彰，於去年10月間，社會局轉介兒童福利聯盟，交給劉姓保母照護，但劉姓保母竟與同樣是兒福保母的妹妹，共同虐待男嬰，還將虐待過程當笑話分享，行徑十分惡劣。當時男嬰因傷重送醫搶救，劉姓保母姊妹辯稱男嬰是噎奶，但院方卻發現男嬰身上及頭部有多處瘀傷，且屁股雙腿嚴重骨折變形，隨即依規定通報檢警介入調查，台北地檢署複訊後，將劉姓保母姊妹依虐童致死罪聲押獲准。

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對此，北市社會局表示，該案為新北市政府社會局個案，後由兒盟辦理出養案，兒盟辦理無血緣收出養中由衛福部社家署立案許可，出養前若親屬無法照顧小孩，兒盟會自行委託該基金會合作的保母短期照顧，委託期間由兒盟定期訪視追蹤個案狀況。

社會局說，該兒童為兒盟自行委託於保母，保母收托時通報本局文山區居家托育服務中心，居服中心依照規定於收托後1個月內進行托育訪視，訪視時知悉該案兒盟社工會一個月訪視一次，了解兒童被照顧的狀況。

涉案的劉保母為兒盟合作的保母，於111年10月取得臺北市居家托育人員登記，核發登記證前，社會局派員實地訪查居家安全符合規定後始發登記證，辦理登記時保母即提到是為了與兒盟合作，故依兒盟要求向收托地縣市政府（台北市）申請居家托育登記證。

社會局指出，案主於112年9月1日由兒盟轉介給劉保母托育，本局接到收托回報後，文山居家托育服務中心皆依照規於一個月內訪視。本局於9月26日實施訪視，當時並無異樣。社會局於112年12月25日接獲兒保案通報後，立即派員至劉姓保母家訪視，續依兒少保處理流程調查，本案已由檢調司法偵查中，據了解目前加害人仍在羈押中，社會局將密切追蹤。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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