MLB／鄭宗哲替補上陣！打擊熄火吞K 仍是春訓熱身賽「最穩」台將
大聯盟（MLB）各隊正在進行春訓熱身賽，其中效力匹茲堡海盜的台灣旅美小將鄭宗哲，在今（11）日對陣費城費城人的比賽中替補上陣，雖本場2打數沒有安打，但目前春訓熱身賽已經連續6場比賽都有出賽紀錄，可說是今年旅美的台灣選手中，出賽數最穩定的球員。
記者張志宇/綜合報導
鄭宗哲這6場比賽中皆是替補登場，今（11）日則是在7局上替補上陣，並在7局下獲得打擊機會，敲出左外野飛球出局，來到9局下海盜最後反攻，鄭宗哲在一出局一壘有人時上場，在2好2壞情況下，遭到一顆93英里的直球三振，終場海盜7：9不敵費城人。
鄭宗哲本場2打數無安打，賽後打擊率將至0.263、攻擊指數0.842，除了繼續維持手感力拚大聯盟開季，他也將參加大聯盟首屆「新秀對抗賽（Spring Breakout）」，賽事將在3月14日至17日開打。
值得一提，近期海盜公佈的農場排行，鄭宗哲高居球隊第9名，並在速度與受狽項目都獲得60分的評分，數據指出，鄭宗哲是一位能穩定擊球的打者，且知道如何上壘，雖不是長打型打者，但鄭宗哲能利用控制球棒，來擊出許多長打，且在壘包間他也是優秀的跑者。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁