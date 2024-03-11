北市1歲嬰遭虐死！惡保母每月領3萬津貼 社會局：去年訪視無異樣
台北市發生1歲半男嬰遭保母虐死亡事件，當時因男嬰父母入監無法照料，所以透過社會局、兒福聯盟協助，轉介給領有執照的劉姓保母照護，未料劉姓保母與其胞妹，卻疑似聯手虐待男嬰致死，檢警介入偵辦後，劉姓保母姊妹遭北檢聲押獲准，針對次事件，11日，台北市社會局回應表示，曾派員於去年9月間訪視，但當時沒有任何異樣，目前案件已由檢調司法偵查中，將持續密切追蹤。
記者林盈君／綜合報導
據了解，北市社會局今表示，本案為新北市政府社會局個案，交由兒盟辦理出養案，手續均由衛福部社家署立案許可，男嬰為兒盟委託於保母短期照顧，並由兒盟定期訪視。社會局指出，劉姓保母為兒盟合作的保母，於2022年10月取得居家托育人員登記，當時社會局也實地派員訪查。去年9月間，男嬰轉介給劉保母托育，社會局也曾實施訪視，但當時並無異樣，同年12月間，接獲通報後也已派員至劉姓保母家訪視，將依兒少保處理流程調查。
而涉嫌虐嬰的劉姓保母，每月可領到約3萬元津貼，但卻對男嬰動輒打罵踢踹，甚至僅餵食廚餘或燒焦食物，晚上用布條將男嬰雙手反綁，直到後期男嬰因呼吸困難，緊急送醫搶救仍不治，院方發現男嬰頭部多處瘀傷，屁股雙腿嚴重變形，牙齒也斷了好幾顆，但劉姓保母辯稱沒有動手虐待，而檢方會同法醫相驗後，認定是人為傷害可能性大，陸續向法院聲請羈押劉姓保母姊妹獲准，全案持續偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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