泰國制服引遊客租用！業者改良款式 深怕觸犯當地法律
自從中國號稱「4000年一遇美少女」鞠婧禕在泰國穿著當地制服拍照後，引發中國遊客的模仿熱潮，遊客到泰國後除了租用泰國傳統服飾拍照，還會租賃當地制服，懷念青春的滋味。然而非學生在泰國穿制服其實是犯法行為，業者為了避免觸犯法律，近期推出改良款，以免遊客遭逮捕。
國際中心賴正琳／綜合報導
中國和泰國在今年正式互惠免簽，大量的遊客正逐漸回流泰國，也再次掀起穿泰國制服打卡的熱潮。當地校服店業者表示，目前多達八成的顧客都是遊客，主要來自中國、馬來西亞和新加坡。不過由於泰國法律規定，非學生不能穿校服，否則會被罰款1000泰銖（約等同於新台幣900元），因此業者推出改良款式，以免觸犯法律。
泰國基礎教育委員會秘書長指出，遊客的制服上若真實印有當地學校名稱，且出現不當行為，學校有權提出法律訴訟；泰國的律師也稱，非學生不得穿著印有學校名稱的制服，假冒學生身份恐被罰1000泰銖。
事實上，泰國經常推出青春校園電影或戲劇，隨著泰劇逐漸流行，海內外也越來越多人對租賃校服有興趣。為了避免觸法，店家會幫顧客在校服上繡名字，或省略校服上的學校名字以規避法律；同時也有業者希望這股校服熱潮，能傳播到更多地區，進一步弘揚泰國的軟實力。