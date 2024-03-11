中信兄弟主場大巨蛋票價恐破2000元！可望創中職例行賽門票新紀錄

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中職過去最貴門票，以例行賽來說，破千已經是「頂標」，因為有特殊活動才有可能達到高價，此外，樂天桃猿也曾推出「尊猿席」，票價為1000元，但味全龍隊參考了讀賣巨人與中信兄弟、樂天桃猿的門票，最貴可達3380，還是有很多球迷買單，因此中職票價不但以「千元」上漲，甚至還一度飆破1500元，味全龍隊8日公布票價，最貴為開幕戰最貴票價為本壘後方視角的1880元、例行賽最貴則是同一區的880元（平日）、1280元（假日），最便宜票價，大巨蛋開幕戰為內野一般區的680元、例行賽的500元（不分平假日）。
中職史上最貴球票
4月3日是兄弟本季主場首戰，4月4日安排官大元引退儀式，球團把這2場定為今年第1個主題日，比照前2年開幕戰門票比例行賽稍貴的模式，票價略高於其餘6場大巨蛋場次。中職史上最貴門票是2018、21、22年台灣大賽的1980元。
中信兄弟領隊劉志威之前透露，主要會在大巨蛋的場次以上半季為主，而今年剛好大巨蛋有很多引退戲碼，也讓球迷趨之若鶩。
中信兄弟球票可能飆破2000元，除了球迷可以看到中信兄弟啦啦隊外，還可以近距離觀察球員狀況，最重要是「遮風擋雨」，不用擔心球賽泡湯。
大巨蛋成中信兄弟另類主場
中信兄弟今年要去大巨蛋23次是各隊最多，其中不少球隊都把「主場」設在大巨蛋，但對北部「百萬象迷」來說，台北市似乎才是「黃衫軍聖地」，尤其又回到八德路、忠孝東路等黃金地段，兄弟球迷可能會如「雨後春筍」般湧入，當然商品、飲食等販售，都要到位。
中信兄弟還是排定今年有洲際球場的比賽共有50場賽事，大巨蛋有8場，首度兄弟主場對戰，挑戰的是「台鋼雄鷹」，由於之前台鋼雄鷹總教練洪一中提過，「真正的兄弟精神在台鋼才可以看到」，不但引發兩隊煙硝味濃厚，加上過去樂天桃猿的戰將王柏融、「打象高手」王溢正，藍寅倫等都在台鋼效力，因此，中信兄弟也要證明，自己才是「正黃旗」。
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