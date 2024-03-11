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奧斯卡得獎片看得到！《可憐》、《夢想集中營》4部大熱片懶人包

▲奧斯卡得獎片《滯留生》（左上）、《夢想集中營》（右上）、《可憐的東西》（左下）、《奧本海默》4部大熱片資訊懶人包。（圖／UIP、車庫娛樂、探照燈影業提供）
▲奧斯卡得獎片《滯留生》（左上）、《夢想集中營》（右上）、《可憐的東西》（左下）、《奧本海默》4部大熱片資訊懶人包。（圖／UIP、車庫娛樂、探照燈影業提供）

記者楊穎軒／綜合報導

第96屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間今（11）日近中午落幕，入圍13項的《奧本海默》囊括最佳影片、最佳男主角、最佳男配角、最佳導演等7項大獎，《可憐的東西》艾瑪史東打敗勁敵莉莉葛萊史東抱走第二座影后，女配角也無懸念頒給耶魯學霸黑人演員、《滯留生》達芬喬伊藍道夫，最佳國際影片則由代表英國的《夢想集中營》拿下，《NOWnews今日新聞》整理以上4部得獎大熱片劇情、上映資訊。

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《奧本海默》探討原子彈之父矛盾內心

《奧本海默》講述原子彈之父羅伯特奧本海默發明原子彈的歷程，大導演克里斯多夫諾蘭自編自導自製，用IMAX膠捲攝影機拍出奧本海默（席尼墨菲 飾演）的內心世界，當年美國和納粹正進行軍事競爭，奧本海默認為如果對方搶先一步發明原子彈，後過不堪設想，於是和全美最優秀的科學家在祕密實驗室裡完成人類史上最重要也最危險的發明，但他也因此陷入自相矛盾的心境。《奧本海默》全球票房以9億美元（約283億元新台幣）坐收，台灣也收獲超過2億元票房，目前可在MyVideo、中華電信MOD、Apple TV等串流平台收看。

▲克里斯多夫諾蘭自編、自導電影《奧本海默》。（圖／UIP）
▲席尼墨菲（右）以《奧本海默》橫掃整個獎季，左為客串的麥特戴蒙。（圖／UIP提供）
《可憐的東西》艾瑪史東怪誕演技震撼人心

《可憐的東西》為希臘鬼才導演尤格藍西莫、奧斯卡影后艾瑪史東二次合作，描述一位年輕女子的肉體被科學家植入嬰兒腦袋而復活，她從牙牙學語的嬰兒成長為歷經世間七情六慾，最終成為獨立自強的女人，故事荒誕卻發人生省，衝擊五感，艾瑪史東在片中演出成人軀殼、心智年齡只有幼兒程度的少女，表演令人驚嘆，該片最早於威尼斯影展首映，一播畢就獲得全場觀眾10分多鐘的掌聲。《可憐的東西》全球票房累積1.05億美元（約33億元新台幣），台灣目前仍在院線放映中。

▲艾瑪史東在《可憐的東西》中飾演「貝拉」，挑戰火辣床戲突破自我尺度。（圖／探照燈影業）
▲艾瑪史東在《可憐的東西》中飾演「貝拉」，大膽正面全裸入鏡，性愛戲毫不設限，被譽為從影以來最佳演出，她本身也是本片製片。（圖／探照燈影業提供）
《滯留生》最暖心的師生人性試煉

《滯留生》入圍本屆奧斯卡最佳影片、最佳男主角、最佳女配角、最佳原創劇本等5項大獎，講述食古不化、人緣極差的古代史老師（保羅吉馬蒂 飾）聖誕節的寒假被困在學院，監管因故無法回家過節的學生，他與聰明卻心靈受創的高三生、一名學校女主廚，即新科奧斯卡女配角達芬喬伊藍道夫相濡以沫，性格與遭遇迥異的3人在空蕩的學校歷經一些鳥事，最終建立如家人般緊密的關係。《滯留生》目前於各大戲院上映中。

▲保羅賈麥提在《滯留生》片中演出脾氣暴躁的老師。（圖／UIP）
▲保羅賈麥提在《滯留生》演出脾氣暴躁的老師，入圍本屆奧斯卡影帝。（圖／UIP提供）
《夢想集中營》還原血淚納粹集中營

代表英國征戰奧斯卡的《夢想集中營》共獲得最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本等5項大獎提名，最終不負眾望奪下最佳國際影片獎，本片由《肌膚之侵》名導強納森葛雷澤醞釀10年推出的作品，聚焦奧斯威辛集中營指揮官家人的日常生活，是過去納粹題材電影少見的切入角度，令人耳目一新，獲得各界好評。《夢想集中營》劇情為奧斯威辛集中營指揮官和太太努力在集中營旁的房子和花園裡，為家人們打造夢想中的生活，附近不時傳來的槍聲、慘叫、火光、煙霧，彷彿與他們毫無瓜葛，目前全台戲院上映中。

▲《夢想集中營》以納粹時期奧斯威辛集中營為背景，呈現歷史的真實性。（圖／車庫娛樂提供）
▲《夢想集中營》以納粹時期奧斯威辛集中營為背景，呈現歷史的真實性。（圖／車庫娛樂提供）
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