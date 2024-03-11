奧斯卡得獎片看得到！《可憐》、《夢想集中營》4部大熱片懶人包

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《奧本海默》講述原子彈之父羅伯特奧本海默發明原子彈的歷程，大導演克里斯多夫諾蘭自編自導自製，用IMAX膠捲攝影機拍出奧本海默（席尼墨菲 飾演）的內心世界，當年美國和納粹正進行軍事競爭，奧本海默認為如果對方搶先一步發明原子彈，後過不堪設想，於是和全美最優秀的科學家在祕密實驗室裡完成人類史上最重要也最危險的發明，但他也因此陷入自相矛盾的心境。《奧本海默》全球票房以9億美元（約283億元新台幣）坐收，台灣也收獲超過2億元票房，目前可在MyVideo、中華電信MOD、Apple TV等串流平台收看。
《可憐的東西》艾瑪史東怪誕演技震撼人心
《可憐的東西》為希臘鬼才導演尤格藍西莫、奧斯卡影后艾瑪史東二次合作，描述一位年輕女子的肉體被科學家植入嬰兒腦袋而復活，她從牙牙學語的嬰兒成長為歷經世間七情六慾，最終成為獨立自強的女人，故事荒誕卻發人生省，衝擊五感，艾瑪史東在片中演出成人軀殼、心智年齡只有幼兒程度的少女，表演令人驚嘆，該片最早於威尼斯影展首映，一播畢就獲得全場觀眾10分多鐘的掌聲。《可憐的東西》全球票房累積1.05億美元（約33億元新台幣），台灣目前仍在院線放映中。
《滯留生》最暖心的師生人性試煉
《滯留生》入圍本屆奧斯卡最佳影片、最佳男主角、最佳女配角、最佳原創劇本等5項大獎，講述食古不化、人緣極差的古代史老師（保羅吉馬蒂 飾）聖誕節的寒假被困在學院，監管因故無法回家過節的學生，他與聰明卻心靈受創的高三生、一名學校女主廚，即新科奧斯卡女配角達芬喬伊藍道夫相濡以沫，性格與遭遇迥異的3人在空蕩的學校歷經一些鳥事，最終建立如家人般緊密的關係。《滯留生》目前於各大戲院上映中。
《夢想集中營》還原血淚納粹集中營
代表英國征戰奧斯卡的《夢想集中營》共獲得最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本等5項
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