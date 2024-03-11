保母虐死1歲男嬰拔光指甲！靖娟基金會疾呼：找保母警惕「3重點」

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1、確認保母是否有登記證：現行合法的保母需擁有登記證才能執業，並成為法規中被納管的對象。
2、嚴格檢核收托環境：確認人選後，家長應實地檢查居家保母的收托環境，包括安全、家中成員、可托育時間等，是否符合教養期待？其中又以「安全性」最為重要，雖然合法居家保母都已通過政府審核，但安全是一種「動態歷程」，家長可以透過每次到訪重複審查，甚至直接與保母討論，做好孩子安全最後的把關者。
3、密切注意孩童狀況：每當孩子從保母家或托育場所回到身邊後，除了四肢、頭部外，家長也可以在洗澡、換尿布時，檢查孩子被衣服遮蔽的部位，是否有莫名增加的外傷，另外，無論是主要照顧者或次要照顧者，一定要掌握孩子平時的作息，若發現孩子在該休息、該吃飯的時間，變的異常嗜睡、胃口差，就需立刻和保姆溝通是否有發生什麼事。
回到本次台北虐嬰案，台北市社會局回應，曾經在去年9月針對保母實施訪視，但當時沒有異樣。許雅荏認為，現行的《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》的管理強度還有加強空間，尤其是針對過去已經有收托經驗的保母，在管理上就會變成「例行訪視」，一年只有2次。
雖然這些「例行訪視」都是突襲檢查，但並沒有辦法立即看見孩子需要的幫助是什麼，尤其像本次案例，父母入監無法照顧孩子的「等待安置」狀況，期盼未來針對保母的管理，除了要有更頻繁的實地探視，在檢查時針對孩子安全、情緒，甚至是日常狀況追蹤，都能有更完善的配套，避免憾事一再發生。