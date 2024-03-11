五堅情、玖壹壹「工地處女秀」值得追！台中巨蛋外粉絲冒雨露宿
位於北屯的台中巨蛋將在今天下午舉行開工典禮，邀請人氣團體五堅情、玖壹壹參與演出，這兩天氣溫大降還下雨，熱情的粉絲從昨晚就到現場等候，即使被台中市政府柔性勸離，天一亮又返回現場排隊。
記者顏幸如／台中報導
台中巨蛋將於今（11）日下午盛大舉辦開工典禮，以國際賽事規格規劃主、副場館，預計2030年完工，為了邀請市民共同見證歷史性時刻，市府請來人氣團體五堅情、玖壹壹參與演出。
依據市府公佈的活動流程，下午3點起有半個小時的迎賓暖場樂團及影片播放、3點半有交響樂的開場表演，4點祈福與動土儀式；4點35分開始，才是五堅情、玖壹壹長達一小時的「工地處女秀」。
但粉絲可不管這些，有些人昨晚就已抵達現場等候，市府憂心粉絲安全，一度柔性勸離，天一亮粉絲又返回現場排隊。搶頭香的林小姐表示，為了看到五堅情，他們特地從台北過來，期待巨蛋完工後，可以在此看到精采的演唱會。
另一位林姓粉絲今天一早搭車來現場排隊，她表示台北、高雄都已經有巨蛋，希望台中巨蛋未來完工後，也能邀請五堅情到台中表演。從桃園來的許小姐及藍小姐也表示，他們早上8點多就抵達，期待未來場館完工後可以多辦活動。