小勞勃道尼奪奧斯卡超勵志！甩毒蟲標籤 《鋼鐵人》片酬漲150倍
以漫威電影《鋼鐵人》聞名全球的58歲美國男星小勞勃道尼（Robert Downey Jr），這次以《奧本海默》橫掃英美電影獎項，並首獲奧斯卡最佳男配角，站上演員生涯巔峰，其實身為星二代的他，5歲就因爸爸老勞勃道尼是製作人、演員的關係，以童星身分參與電影，可惜從小跟著父親染毒，讓演藝事業經歷大起大落，還好有貴人梅爾吉勃遜（Mel Gibson）出手相助，幫他付了高額保險金，讓他得以重回演員之列，打造出《鋼鐵人》、《福爾摩斯》、《奧本海默》等經典作品，片酬也翻漲了150倍。
記者江芷稜／綜合報導
小勞勃道尼5歲開始演戲，在父親老勞勃道尼製作的電影中演出，1987年以一部《泡妞專家》初嘗走紅滋味，《零下的激情》裡的毒癮富家子角色讓他迅速成名，1992年演出的《卓別林與他的情人》，更是讓他隔年入圍了奧斯卡最佳男主角獎，只可惜敗給《女人香》的艾爾帕西諾，2009年再度以《開麥拉驚魂》入圍奧斯卡最佳男配角，演技實力獲肯定。
儘管小勞勃道尼演藝表現亮眼，卻深受毒癮問題困擾，他年僅8歲就在父親引導下吸毒，父子倆一起吞雲吐霧，多次進出戒毒中心，沒通過法庭的強制藥物檢測，1999年被迫坐了1年的牢，出獄後演出影集《艾莉的異想世界》再度翻身，不過沒多久他毒癮又犯，造成製作單位困擾，許多名導、電影公司因此不敢用他，讓他錯失許多機會。
吸毒讓他工作與愛情都不順利，1991年與女演員莎拉潔西卡帕克交往7年分手，1992年與女演員黛博拉法爾科納結婚後，又不斷出入監獄、警局，導致家庭關係破裂，老婆2001年帶著兒子離開他，一直到了2003年，小勞勃道尼突然醒悟、洗心革面，將所有毒品丟進洛杉磯的大海裡，發誓從此再也不碰毒品，這段婚姻關係最後在2004年劃上句點，他之後愛上製片人老婆蘇珊蕾文，2005年結婚後一路扶持到現在。
由於長久以來，他的負面新聞被保險業者視為「風險過高」，拒絕為他的作品承保，在好萊塢幾乎沒片可拍，幸好男星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）出手相助，幫他付了保險金，小勞勃道尼才能在2003年演出電影《歌舞神探》重新開始， 2008年以英雄電影《鋼鐵人》再度翻紅，成為了好萊塢票房保證，片酬也從50萬美元漲到至2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》的7500萬美元，翻漲了150倍，如今又以《奧本海默》勇奪首座奧斯卡獎，心路歷程相當勵志。
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