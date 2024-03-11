波蘭妹認了「台灣房租貴到瘋狂」！揭歐洲工作現況：台灣人太努力
每個國家都有屬於自己的文化習性，對歐美國家的勞工來說，工作與生活必須要有所區別，但多數台灣人則習慣把工作融入生活中。近期一位波蘭美女Zuza接受YouTuber鳳梨哥訪問時，坦言「被台灣貴到瘋狂的房租」震撼，同時也對台灣人的工作態度相當訝異。
記者潘毅／綜合報導
土耳其裔YouTuber鳳梨哥近期發布新影片「波蘭美女認為台灣人工作太辛苦」，訪問到來自波蘭的美女Zuza（Zuzanna Tomczuk），被問到來台灣感覺到最誇張的部份時，Zuza也直言：「我覺得有時候在歐洲生活更加容易，不只是因為錢，還有生活成本，例如台灣的房租，貴到讓我覺得很誇張」，更提到台灣有些公寓空間太小，但在歐洲，即使花很少的錢也能住得舒適，「當然就像巴塞隆納、馬德里、巴黎等大城市也跟台灣有一樣的問題」。
隨後Zuza也坦言，自己很欣賞台灣人努力工作的態度，像餐飲業等待時間都很短，效率高，這在歐洲幾乎是不可能發生的事，在當地等餐通常要等15分鐘以上，「可能歐洲人比較懶」。
Zuza也補充，歐洲人把工作和生活分為兩回事，這跟台灣有很大不同，台灣人把工作看很重，若歐洲人覺得這份工作不行，就會果斷去其他地方，而歐洲有很多假期，像是Zuza目前正在為歐洲公司做遠端服務，一年就有24天額外假期，且「歐洲人通常不加班，這是相當常見的事情，歐洲人沒有比較認真對待工作」，因此Zuza也坦言，自己無法替台灣公司服務工作。
鳳梨哥也贊同表示，自己目前在台灣幫阿拉斯加公司工作，在那如果你下班不走，大家會用很奇怪的眼神看你，但在一般台灣公司，若你比老闆還早走，可能要倒大楣。Zuza聽完後也驚呼：「下班時間一到，我就會直接離開，不會多待一分鐘」，這段訪談也將歐美與台灣之間的職場文化差異嶄露無遺。