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NONO性騷擾官司進度曝！486先生「燒破百萬律師費」：今年有得打

▲NONO（圖左）日前現身屏東廟宇懺悔拜拜，而承諾幫助受害者們打官司的486先生則坦言，目前已支付100多萬的律師費用，直呼：「今年官司絕對還有得打。」（圖／記者潘千詩攝影）
▲NONO（圖左）日前現身屏東廟宇懺悔拜拜，而承諾幫助受害者們打官司的486先生則坦言，目前已支付100多萬的律師費用，直呼：「今年官司絕對還有得打。」（圖／記者潘千詩攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人NONO（陳宣裕）自2023年6月爆出MeToo性騷擾風波至今，受害者們仍持續抗爭進行官司。對此，承諾協助受害者打官司的團購達人486先生（陳延昶），在今（11）日發文表示已經支付100多萬以上的律師費，並曝光其進度「今年絕對還有得打！」

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▲NONO（左三）捲性侵案後暴瘦20公斤，被爆現身屏東寺廟懺悔。（圖／翻攝馮語婷臉書）
▲NONO（左三）捲性侵案後暴瘦20公斤，被爆現身屏東寺廟懺悔。（圖／翻攝馮語婷臉書）
486先生在臉書上轉發NONO近日在屏東廟宇拜拜懺悔暴瘦的消息，並狠酸「我想這個人最近經常得出庭，他絕對吃也吃不好，睡也睡不好。」

接著486先生透露了官司細節，「這官司到目前為止的律師費用，486團購也支付1百多萬了，隨官司進行，以我經驗，今年絕對還有得打。」

▲團購電商老闆「486先生」被爆出頻道影片抄襲創作團體「HoldChill猴糗」的爭議，他將影片下架並再度發出聲明道歉。（圖/翻攝486先生臉書）
▲486先生表示，已經替受害者們支付100多萬的律師費用。（圖/翻攝486先生臉書）
他說，雖然受害者們的律師費用都是由他支付，可是他從沒有因為好奇心，而去詢問律師團隊，「主要是我太忙，也不想給律師團隊壓力。順順的按照節奏即可。」

最後，486先生呼籲「雖然花了我不少錢，但我想要的，其實就是諸惡莫作這個道理。NONO，你知道花兒為什麼這麼紅了嗎？」

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