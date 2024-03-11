NONO性騷擾官司進度曝！486先生「燒破百萬律師費」：今年有得打

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接著486先生透露了官司細節，「這官司到目前為止的律師費用，486團購也支付1百多萬了，隨官司進行，以我經驗，今年絕對還有得打。」
他說，雖然受害者們的律師費用都是由他支付，可是他從沒有因為好奇心，而去詢問律師團隊，「主要是我太忙，也不想給律師團隊壓力。順順的按照節奏即可。」
最後，486先生呼籲「雖然花了我不少錢，但我想要的，其實就是諸惡莫作這個道理。NONO，你知道花兒為什麼這麼紅了嗎？」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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