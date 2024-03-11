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白冰冰確定掰了中視！《我愛冰冰Show》收掉秒跳槽　民視證實了

▲《我愛冰冰Show》主持人白冰冰傳出帶著團隊跳槽，民視證實此事。（圖／中視提供）
▲《我愛冰冰Show》主持人白冰冰傳出帶著團隊跳槽，民視證實此事。（圖／中視提供）

記者楊穎軒詹鎰睿／台北報導

綜藝大姐大白冰冰主持的節目《我愛冰冰Show》即將滿5年，給不少資深藝人表演舞台，怎料，今（11）日傳出將和合作的中視分手，帶著原團隊跳槽到民視播出，對此，民視發聲明證實：「睽違21年後白冰冰再度回到娘家！」

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▲蔡秋鳳（中）上《我愛冰冰Show》強調不封麥，左為陽帆，右為白冰冰。（圖／中視提供）
▲《我愛冰冰Show》4月轉到民視播出，左起為陽帆、蔡秋鳳、白冰冰。（圖／中視提供）
民視稍早向《NOWnews今日新聞》表示，民視大門歡迎每一位合作過的藝人回娘家，白冰冰曾經主演的《春天後母心》、《春天父母心》等連續劇都為民視立下八點檔收視基礎，過去在民視主持的綜藝節目也都有很好的成績，「睽違21年後白冰冰再度回到娘家，為民視週六晚間八點時段效力，相信民視的觀眾也會很興奮與期待，全新節目正緊鑼密鼓籌備中，預計3月18日盛大開錄，內容絕對精彩萬分重磅登場！」

▲白冰冰爆料當年費貞綾（恆述法師）對邢峰狂罵7字經的故事。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲白冰冰投奔民視，確定回娘家主持節目，挽救頹靡的收視率。（圖／高雄流行音樂中心提供）
據《鏡週刊》報導，白冰冰主持的《我愛冰冰Show》多年來穩坐週六八點時段收視冠軍，近來白冰冰有意調漲簽約金，但被中視拒絕，雙方對於繼續合作沒有共識，剛好民視該時段的節目收視始終未見起色，白冰冰索性帶著團隊集體出走，挽救民視黃金時段的收視率。

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