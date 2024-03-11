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台中旅遊人氣高　中市府觀旅局揭常見旅遊危機

▲觀旅局提醒，台中市轄內共有19處合法露營場(圖／觀旅局提供2024.3.11)
▲觀旅局提醒，台中市轄內共有19處合法露營場(圖／觀旅局提供2024.3.11)

記者柳榮俊/台中報導

近年台中觀光景點人氣不斷攀升，台中市政府觀光旅遊局特別提醒旅客安排旅遊行程時應留意潛在危機，最常見的旅遊危機為入住日租套房等非法旅館，其他則有前往未合法露營場及擅闖危險水域場所戲水等，市府觀旅局呼籲，民眾出外旅遊務必慎選合法旅宿，避免危險水域活動，以自身安全為優先考量，才能快樂出遊，平安回家。

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觀旅局表示，台中市春節7天假期遊客人次不僅達351萬，繼春節假期後，2024中台灣元宵燈會期間更吸引超過350萬人次，此外，根據交通部觀光署公布112年度台中主要觀光景點吸引逾5,933萬人次，由此可見台中已成為國內旅遊大城，住宿需求大為增加，為避免非法業者橫行，觀旅局加強辦理聯合稽查，絕不寬容非法業者經營日租套房，同時也呼籲民眾安排住宿除考量價格及地段外，應選擇經政府機關核發旅館業或民宿登記證、具專用標識的合法旅宿，才可保障自身權益及住宿安全。


觀旅局說，近年戶外旅遊體驗活動興盛，尤其水域遊憩、露營及登山活動更為民眾喜愛，慎選合法場域才能保障旅遊安全。水域遊憩活動場域推薦「大安濱海樂園」，目前已開放民眾可從事沙灘戲水、衝浪及風箏衝浪活動，並聘請合格水域救生員巡護岸邊水域，保障遊客生命安全、提供緊急醫療處理，呼籲民眾務必遵守水域遊憩活動公告，注意自身安全。


觀旅局提醒，台中市轄內共有19處合法露營場，其名單、地圖及安全須知皆公布於台中觀光旅遊網；交通部觀光署網站也提供「各露營場權管機關盤點露營場資訊平台」頁面，民眾可上網查詢全台合法與非法的露營場名單，做為行前準備參考，切勿前往未合法露營場或危險山邊、溪谷、河床水域等地點露營，以避免坡地坍塌及洪水暴漲等風險。除此之外，台中市登山步道豐富多元，適合親子同樂的步道包括台中市海線地區的「大肚瑞井登山步道」、烏日區「雪蓮步道」、北屯區「大坑步道」等，旅客應評估自身體力狀況選擇適宜步道享受自然風光，若體能狀況許可，更可挑戰全國山友都知曉的「谷關七雄」，體驗台中山城觀光魅力。

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