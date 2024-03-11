台中旅遊人氣高　中市府觀旅局揭常見旅遊危機

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觀旅局表示，台中市春節7天假期遊客人次不僅達351萬，繼春節假期後，2024中台灣元宵燈會期間更吸引超過350萬人次，此外，根據交通部觀光署公布112年度台中主要觀光景點吸引逾5,933萬人次，由此可見台中已成為國內旅遊大城，住宿需求大為增加，為避免非法業者橫行，觀旅局加強辦理聯合稽查，絕不寬容非法業者經營日租套房，同時也呼籲民眾安排住宿除考量價格及地段外，應選擇經政府機關核發旅館業或民宿登記證、具專用標識的合法旅宿，才可保障自身權益及住宿安全。
觀旅局說，近年戶外旅遊體驗活動興盛，尤其水域遊憩、露營及登山活動更為民眾喜愛，慎選合法場域才能保障旅遊安全。水域遊憩活動場域推薦「大安濱海樂園」，目前已開放民眾可從事沙灘戲水、衝浪及風箏衝浪活動，並聘請合格水域救生員巡護岸邊水域，保障遊客生命安全、提供緊急醫療處理，呼籲民眾務必遵守水域遊憩活動公告，注意自身安全。
觀旅局提醒，台中市轄內共有19處合法露營場，其名單、地圖及安全須知皆公布於台中觀光旅遊網；交通部觀光署網站也提供「各露營場權管機關盤點露營場資訊平台」頁面，民眾可上網查詢全台合法與非法的露營場名單，做為行前準備參考，切勿前往未合法露營場或危險山邊、溪谷、河床水域等地點露營，以避免坡地坍塌及洪水暴漲等風險。除此之外，台中市登山步道豐富多元，適合親子同樂的步道包括台中市海線地區的「大肚瑞井登山步道」、烏日區「雪蓮步道」、北屯區「大坑步道」等，旅客應評估自身體力狀況選擇適宜步道享受自然風光，若體能狀況許可，更可挑戰全國山友都知曉的「谷關七雄」，體驗台中山城觀光魅力。