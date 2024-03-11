特企／陽獅集團「為愛獻聲」推廣器捐聲紋卡　以科技傳遞溫暖心聲

其中3月9日至26日於松山文創園區盛大登場的「為愛獻聲 讓愛留存」器官捐贈聲紋卡特展，不僅將器捐聲紋卡承載愛與重生的理念完整呈現，更結合日前上線的「為愛獻聲」互動式AI聲音體驗，邀請大眾加入練習說愛，以聲音傳遞溫暖能量的行列。
近年來，陽獅集團台灣不遺餘力地串聯旗下各品牌的專業影響力，持續關注器官捐贈議題，更以解決問題、推動改變為己任。2023年六月，李奧貝納台灣創意團隊發想出「器官捐贈聲紋卡」，促成此一創新的數位服務，在關鍵時刻將潛在捐贈者的器捐心聲傳遞給最在乎的人，為悲痛不捨的家屬帶來力量，已有效推升台灣器捐成功率，也宣示了李奧貝納「以創意改變世界」的信念與決心。
2024年由集團旗下媒體品牌接棒推廣，持續運用媒體及數位專業擴大影響振幅。星傳媒體秉持其Human Experience Company的核心信念，與新科技商用專家極達創新合力打造「為愛獻聲」線上活動，及本次器官捐贈聲紋卡實境特展，完美結合人文關懷與科技創新，持續貢獻各自所長，擴大器捐聲紋卡的影響力，邀請更多願意傳遞分享愛的人，加入潛在捐贈者的行列。
器捐聲紋卡讓愛留存 陽獅集團積極推動改變 引領再現生機
在台灣有超過萬人正在等待器官捐贈，然而有太多器捐成功的可能性，因為親人的不捨，最終無法實現。為解決這個社會文化上的難題，在陽獅集團台灣首席執行長張明玲的推動下，集團旗下品牌以實際行動參與其中，發揮各自的專業與資源，攜手為社會作出實質貢獻。
2023年，榮獲Campaign年度創意廣告代理商金獎的台灣李奧貝納，抱著以創意回饋社會的熱忱，主動向衛福部與器捐病主中心提案，合作推出創新的數位解決方案「器官捐贈聲紋卡」。透過專業結合創意與科技，讓潛在捐贈者有機會在關鍵時刻，藉由器捐聲紋卡的傳遞親自發聲，將器捐心聲傳遞給最在乎的人，幫助在世親人做出更多偉大決定，進而提升台灣器官捐贈的成功率。
「為愛獻聲」 星傳媒體運用AI技術將感動化為行動
始終以Human Experience為核心的旗艦品牌星傳媒體，與陽獅集團的科技創新專家極達創新，於2024年2月19日起聯合推出互動式AI聲音體驗「為愛獻聲」，延續新年期間的團聚氛圍，以科技傳遞人性溫暖，為器官捐贈聲紋卡的宣傳帶來再一波高峰。
星傳媒體打造的器捐聲紋卡推廣活動，重現器官捐贈聲紋卡「創意與科技相結合」的核心，以人性關懷結合最新科技「為愛獻聲」。更進而呼籲大家以實質行動「為愛獻身」，希望引發消費者重視與認同器官捐贈議題，加入潛在器官捐贈者行列，為台灣盡一份心力。
透過去年「器官捐贈聲紋卡」參與數據進一步分析，星傳媒體發現因器捐議題較為嚴肅，且華人普遍對於生死議題較為敏感保守，讓即使有意願捐贈者也難以與親近的人談論溝通。為擴大器官捐贈聲紋卡的影響力，星傳媒體與集團品牌極達創新攜手推出「為愛獻聲」，致力打造前所未有的聲音體驗，設計出簡單好上手的操作步驟，一步步引導參加者開始與重要的人對話溝通，將嚴肅議題轉化為溫暖傳愛的日常體驗，鼓勵現代人借助科技力量，開口表達越來越難說出的內心感受。
「為愛獻聲」活動網站運用時下熱門的GPT文本生成技術，從選擇對象、希望傳遞的對話內容到情緒，創造出不同情境的對話文本；接著透過聲音採集，讓參加者親自開口錄下30秒的錄音檔，成為練習說愛的起點；最後由AI仿聲技術，將前述選擇的內容和情緒，產出一段人們平時因害羞或種種其他原因，而不敢說出口的「有愛的」完整對話。
「為愛獻聲」活動網站已於2月19日正式上線，上線當週即吸引超過一千五百人次參與。歡迎點選以下連結， 一起為愛獻聲，把愛說出口，讓更多器捐成功的可能發生。
「為愛獻聲 讓愛留存」器捐聲紋卡特展 以互動科技創造溫暖體驗
為擴大推廣器官捐贈議題，讓更多民眾有實質感受，星傳媒體及極達創新進一步與同屬陽獅集團旗下的MSL明思力公關合作，打造線下實體活動—「為愛獻聲 讓愛留存」器捐聲紋卡特展，甫於3月9日至26日於松山文創園區盛大登場。
展覽以「聲紋承載愛」為主軸，將「為愛獻聲」活動網站中的AI技術實體化，更透過生動的策展設計，於松菸具有時代意義保存的男澡堂中打造各式體驗與互動區。參觀者不僅可以深入器官捐贈議題，更能透過實際練習體驗聲紋卡含義，將嚴肅話題轉化為溫暖的活動與行動，鼓勵民眾重新思考生命與愛的價值，進而讓愛延續與重生。
「為愛獻聲 讓愛留存」器捐聲紋卡特展共分為三大展區：「聲紋承載愛」演繹器捐聲紋卡的核心概念——每一個聲紋都是獨一無二的「愛的承載體」，融合藝術創作和科技應用，讓每個聲紋展現出獨一無二的視覺與聽覺體驗。「練習說愛」展區中，參觀者可以親「聲」體驗AI聲紋互動，透過極達創新打造的聲音互動轉印裝置，將錄下的聲音轉化為獨特的聲紋藝術NFC。「遺愛與重生」展區中，更進一步引導參觀者體會「用生命影響生命」的使命與價值，以對器官捐贈有更深的認同與理解。
每個人的聲音都有力量，每個人都可以成為愛的傳遞者。「為愛獻聲 讓愛留存」器捐聲紋卡特展，敬候您的蒞臨。
展覽資訊：
「為愛獻聲 讓愛留存」器捐聲紋卡特展
日期：3/9（六）- 3/26（三）
時間：10:00-18:00
地點：松山文創園區 西向製菸工廠A7W一樓 男澡堂 (11072台北市信義區光復南路133號)
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