奧斯卡／艾瑪史東裸身床戲封后！膝關節：女性價值奪天時地利人和
第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（11）日順利落幕，艾瑪史東繼《樂來越愛你》之後，憑藉《可憐的東西》二度封后，在片中飾演被科學家復活的「貝拉」，與律師私奔踏上挖掘自我的冒險。影評人膝關節接受《NOWnews今日新聞》訪問表示：「影后艾瑪史東對這部片投注大量心血，甚至也掛上製片身分，對該片奧斯卡宣傳活動盡心盡力，讓人確定這位好萊塢青壯世代的女明星接班意味明確。」角色表演風格鮮明，又如此努力傳達女性自我認知價值，天時地利人和全拿了。
記者黃雅琪／台北報導
本屆奧斯卡最大贏家《奧本海默》橫掃7項大獎，影評人膝關節分析道：「《奧本海默》造就克里斯多夫諾蘭導演的名利雙收，原子彈發明家的故事兼具視覺震撼與收看價值。加上去年缺乏眾望所歸的商業大作，本片拿下奧斯卡7項大獎，完全實至名歸。」
膝關節直誇主演《奧本海默》的愛爾蘭演員席尼墨菲，認為他精準演繹出原形人物的特色：「席尼墨菲把這位物理學者的自大自私，以及面對政治脅迫底下的卑屈詮釋極佳。這部片每一位演員都極度出色，這也是諾蘭大導演在這種團隊調度上的水準。」
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