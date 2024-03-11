特企／「新濠一滙」隆重開工　續寫板橋江北住宅品質新高標

「新濠一滙」開工動土典禮由新濠建設董事長蔡家福主持儀式，其他與會者包括日商華熊營造董事長新屋忠彥、總經理周宜城、金以容建築師事務所建築師金以容、建築師林弘壹、建築師朱弘楠、結構技師張盈智、十邑設計首席設計師王勝正、袁宗南燈光設計首席設計師袁宗南、方極景觀主持人解子建、信義代銷總經理李少康等業界要角，場面盛大隆重。
新濠建設董事長蔡家福致詞時表示，通膨、缺工乃至碳稅開徵，勢必進一步加劇成本負擔，特別以預售為大宗的大台北房市，慎選品牌建商和營造廠是消費者不能忽視的環節，而新濠向來師法日本職人精神，並以「誠信、品質、用心、負責任」引為企業核心，例如各界還在為買賣價格爭論不休時，早已確立不二價銷售主軸，每位住戶都不必擔心自己買貴。
蔡家福董事長進一步指出，土地具備不可複製的唯一性，因此珍視、理解並善待它們，是建商不可迴避的社會責任，他常自問：新濠能為這座城市帶來什麼樣的建築面貌？規劃適合居住嗎？只有環環相扣才能雕琢出讓市場稱許的傳世作品；當然，一棟好建築，堅強營造夥伴是不可少的，因此「新濠一滙」攜手享譽盛名的日商華熊營造，續寫江北水岸住宅品質的新高標。
的確，看高不回的雙北房價，使一橋之隔的江北重劃區成了北市客移居的重要泊點，新濠自然看中其發展潛力，先後推出「新濠一川」、「新濠一閱」，尤其「新濠一川」銷售時期，原物料價格屢創新高，但秉持對客戶的誠信原則，吸收追加的營造成本，堅持品質和價值。並於去推出基地約1717坪的集大成之作「新濠一滙」，規劃全棟SRC、30樓超高建築，融合一旁廣闊水岸綠帶，樹立江北重劃區的雙塔地標，並延續新濠一貫理念，誠信、品質、永續、責任，打造戶戶樓高3米6、2~3房的適居房型。
自開案以來，買氣始終處於高檔，目前戶數去化已近尾聲，想住好宅的購屋民眾請把握最後機會。同時新濠今年將再接再厲，預計第二季公開土城運校重劃區基地約2500坪的大型指標案，規劃1~3房格局屆時可望為當地房市掀起另一波話題。
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