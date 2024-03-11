1歲嬰指甲拔光、打斷牙慘死！恐怖姊妹保母延押　兒福聯盟回應了

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劉姓保母落網後，堅持自己沒有動手虐嬰，不過檢警調查發現，劉姓保母時常把虐待心得分享給妹妹，且一旦劉姓保母外出，也交由妹妹接應照護，檢警會同法醫相驗，不採信劉姓姊妹噎奶的說法，為恐其有勾串、滅證等嫌疑，先後將2人收押禁見，2個月押期屆滿後，台北地院已裁定延押2月。
面對此案，兒福聯盟已將2人除名，兒盟也表示，社工在服務遇到困難且需要出養的家庭時，會立即通知當地的主管機關，並協助托育，提供相關費用給出養家庭。家屬可以根據他們的意願進行探視，兒盟社工不會攔阻，反而會全力協助安排探視。
兒盟指出，所有與兒盟合作的保母，都是經縣市政府委託的居托服務中心登記、有合格居家式托育服務登記證書的保母，這些保母並受到居托中心的持續管理和訪視。在合作之前，兒盟社工會進行嚴格的家庭訪視，審查保母及其同住家人，並要求提供相關的證明文件進行審查。此案保母由於過去曾和兒盟合作過一次，且符合各項審查之標準，基於互信原則下選擇再次與之合作，同時，本案社工和該保母並無服務以外的任何關係。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110