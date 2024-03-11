藍營推境外通訊投票惹議 黃捷：難道從中國翻牆回報票數？
國民黨立委提案修法推動不在籍投票，其中包含開放境外投票，引發朝野隔空駁火，對此民進黨立委黃捷今（11）日於內政委員會質詢時認為，保障投票權固然重要，但也要確保民主投票過程順利，且是公平、公開且可受信任才是改革關鍵，更以境外投票為例，質疑台灣人在中國要如何保有自己的意志投票，此外要如何做票數回報，「難道從中國翻牆回報票數？」
記者陳威叡／台北報導
對於不在籍投票，黃捷表示，改革目的是希望民主制度要穩健前行，而非變得更容易舞弊、作亂，甚至降低台灣人對選制的信任，認為不在籍投票方式非常多，但不該挑風險高的方式、要一步到位，因為台灣成熟的民主彌足珍貴，選務改革不宜操之過急。
黃捷舉出各國的案例，例如澳洲在中國可以投票，但澳洲在中國有大使館，也有自己的工作人員；韓國方面，雖然可以在非邦交國台灣海外投票，但韓國在台灣也設有代表部，為實質的大使館。
黃捷直言，如果台灣在中國要投票，想起來就是笑話，質疑台灣在那邊有辦法成立大使館、領事館、辦事處嗎？再來是技術問題，在那種環境之下，台灣人要如何確保有自己的意志投票，會不會有人監看？「難道是要在北京人民大會堂下亮票嗎？」
黃捷進一步指出，更何況現在中國有反間諜法，如果台灣人因為這張選票投下，被清算甚至被消失，是不是都有這種風險？強調在威權國家要投下民主選票，是非常有風險的事情，所以有人要倡議「海外通訊投票」幾乎是不可行，更質疑要怎麼做票數回報？「難道從中國翻牆回報票數？」