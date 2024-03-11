311平白咖啡日！Flat White也稱小白　專家曝特點：曾在台盛行過

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所謂濃縮咖啡（Espresso），是製作調和義式咖啡的基底，早期義大利人會單飲或僅加糖，有濃厚的苦度以及黑巧克力的風味，後來衍生加入牛奶以及奶泡做成卡布奇諾，也有加入更多的牛奶，做成更大杯量的拿鐵。
而俗稱為「小白」的「平白咖啡」，其特性介於拿鐵與卡布奇諾之間。曾獲得世界烘豆大賽冠軍的賴昱權就說，其牛奶量也是介於拿鐵與卡布奇諾之間，小白拉高了咖啡的比例，讓咖啡的香氣脫穎而出，沒有被牛奶掩蓋，既可以滿足消費者對於牛奶的滑順喜好，也能滿足消費者對咖啡香氣的追求。
而高雄好意外咖啡的咖啡師Bobby，也曾研究紐澳咖啡多年，他提到，許多人誤以為小白咖啡就是使用兩倍量的濃縮咖啡，事實並非總是如此。正確來說，應是指它降低了奶泡的量，所以變成了咖啡的比例相對增高了，也因此，小白咖啡正常來說是會比一般的拿鐵咖啡來得較小杯一些。
好意外咖啡老闆娘Queena也以杯子大小來舉例說明，「拿鐵可能會使用約180毫升的杯子，而小白咖啡則使用160～165毫升的咖啡杯，整體份量較少也令其咖啡的味道更濃。而拿鐵有三份之一是濃縮咖啡，另外三份之二是牛奶，但小白咖啡的奶泡卻僅有薄薄一層，所以許多人會覺得小白沒有奶泡厚重感，好象喝起來更滑順了。」
但Queena也提到，小白咖啡曾經在台灣也盛行過多年，疫情過後賣這杯咖啡的店家逐漸變少，除了台灣人依舊最接受拿鐵之外，小白咖啡的獨特比例與做法也常受到顧客質疑，咖啡師就必須以更多時間來回覆與說明，因此現在在台灣想喝到小白咖啡，大多只剩獨立型咖啡館會願意提供。