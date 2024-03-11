全家福袋下架不賣了！「堅持不降價原因」曝　內行認同：很正常

311平白咖啡日！Flat White也稱小白　專家曝特點：曾在台盛行過

▲今天是311平白咖啡日，平白咖啡源自於紐澳，在台灣習慣被稱為小白咖啡或馥芮白，最大特點是有極少的奶泡，由來、特性與做法，專家們一次解析。（圖／記者葉盛耀攝）
▲今天是311平白咖啡日，平白咖啡源自於紐澳，在台灣習慣被稱為小白咖啡或馥芮白，最大特點是有極少的奶泡，由來、特性與做法，專家們一次解析。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

今天3月11日，google首頁的Google Doodle介紹了俗稱為「小白咖啡」的平白咖啡，原文Flat White的它發源自紐西蘭、澳洲，事實上這杯咖啡也曾在台灣盛行過一陣子，而最大特色就是「極少的奶泡」，曾獲得世界烘豆大賽冠軍的賴昱權就說明，其風味與牛奶量介於拿鐵與卡布奇諾之間。而高雄好意外咖啡的咖啡師Bobby也提到，小白咖啡降低了奶泡的量，所以變成了咖啡的比例相對增高，因此咖啡風味更醇厚。

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平白咖啡是一種源自澳洲和紐西蘭的咖啡，是Flat White的直譯，也有人稱他為「馥芮白」或者「小白咖啡」，近年來在全球各地越來越受歡迎。它最大特色，就是以濃縮咖啡和牛奶，以及更少的奶泡而組成。

▲今天3月11日，Google首頁Google Doodle介紹了被俗稱為「小白咖啡」的「平白咖啡」。（圖／翻攝Google首頁）
▲今天3月11日，Google首頁Google Doodle介紹了被俗稱為「小白咖啡」的「平白咖啡」。（圖／翻攝Google首頁）
所謂濃縮咖啡（Espresso），是製作調和義式咖啡的基底，早期義大利人會單飲或僅加糖，有濃厚的苦度以及黑巧克力的風味，後來衍生加入牛奶以及奶泡做成卡布奇諾，也有加入更多的牛奶，做成更大杯量的拿鐵。

而俗稱為「小白」的「平白咖啡」，其特性介於拿鐵與卡布奇諾之間。曾獲得世界烘豆大賽冠軍的賴昱權就說，其牛奶量也是介於拿鐵與卡布奇諾之間，小白拉高了咖啡的比例，讓咖啡的香氣脫穎而出，沒有被牛奶掩蓋，既可以滿足消費者對於牛奶的滑順喜好，也能滿足消費者對咖啡香氣的追求。

▲小白咖啡（右）降低奶泡的比例，讓咖啡的風味會更突出。（圖／取自未竟咖啡臉書）
▲小白咖啡（右）降低奶泡的比例，讓咖啡的風味會更突出。（圖／取自未竟咖啡臉書）
而高雄好意外咖啡的咖啡師Bobby，也曾研究紐澳咖啡多年，他提到，許多人誤以為小白咖啡就是使用兩倍量的濃縮咖啡，事實並非總是如此。正確來說，應是指它降低了奶泡的量，所以變成了咖啡的比例相對增高了，也因此，小白咖啡正常來說是會比一般的拿鐵咖啡來得較小杯一些。

好意外咖啡老闆娘Queena也以杯子大小來舉例說明，「拿鐵可能會使用約180毫升的杯子，而小白咖啡則使用160～165毫升的咖啡杯，整體份量較少也令其咖啡的味道更濃。而拿鐵有三份之一是濃縮咖啡，另外三份之二是牛奶，但小白咖啡的奶泡卻僅有薄薄一層，所以許多人會覺得小白沒有奶泡厚重感，好象喝起來更滑順了。」

但Queena也提到，小白咖啡曾經在台灣也盛行過多年，疫情過後賣這杯咖啡的店家逐漸變少，除了台灣人依舊最接受拿鐵之外，小白咖啡的獨特比例與做法也常受到顧客質疑，咖啡師就必須以更多時間來回覆與說明，因此現在在台灣想喝到小白咖啡，大多只剩獨立型咖啡館會願意提供。

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