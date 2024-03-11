全家福袋下架不賣了！「堅持不降價原因」曝　內行認同：很正常

全聯60元便當「神口味」回歸！內行曝搶購祕訣　36元打折時段公開

▲全聯美味堂「幸福餐盒」價格僅60元，高CP值的銅板價讓它時常光速售完，近日一度消失的超強口味「黃金厚厚雞排」重磅回歸。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
▲全聯美味堂「幸福餐盒」價格僅60元，高CP值的銅板價讓它時常光速售完，近日一度消失的超強口味「黃金厚厚雞排」重磅回歸。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

記者賴禹妡／綜合報導

全聯美味堂「幸福餐盒」價格僅60元，高CP值的銅板價讓它時常光速售完，而近日一度消失的超強口味「黃金厚厚雞排」重磅回歸，讓許多目擊民眾興奮不已。不過，許多人埋怨60元便當太夯，時常搶購不到，甚至還遇過上架1小時內就完售，對此也有內行人分享搶購祕訣及打折時段。 

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該名網友昨日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，她曬出全聯60元幸福餐盒「黃金厚厚雞排」口味，並表示「炸雞排便當回歸，太棒了！」貼文曝光後，也引來不少粉絲興奮直呼「這個真的最划算也好吃」、「還是喜歡這款炸的」、「高CP值便當」。不過，也有不少網友埋怨，「我家這邊11點多拿出來，12點多就沒了」、「南部都買不到」、「每次都被搶光」。 

▲有民眾發現，全聯幸福餐盒的雞排厚度相當驚人。（圖／臉書社團「我愛全聯-好物老實説」、全聯提供）
▲網友曬出全聯60元幸福餐盒「黃金厚厚雞排」口味，大讚「炸雞排便當回歸，太棒了！」（圖／臉書社團「我愛全聯-好物老實説」、全聯提供）
事實上，全聯營業部協理吳世明先前曾透露，全聯60元幸福餐盒預計在2024年目標每日供應量增加至2倍，目前全台約有320家全聯門市供應熱便當，最快在今年上半年將拓展逾600家門市販售，且中南部的鄉親也買得到，將在雲林以南至北高雄的部分門市供應幸福餐盒，並且販售門市午晚兩個時段的幸福餐盒數量也會增加。 

全聯60元便當搶購祕訣

若搶購不到的民眾也別灰心，全聯官方也曾透露，想要買到超夯的60元幸福餐盒，搶購祕訣就是，門市分別會在午餐上午10點、晚餐下午4點會陸續到店，只要抓準到貨時間就不怕撲空！且出門前別忘先使用官網門市查詢系統可一鍵查詢鄰近門市是否有販售「熱便當」，還能查詢門市是否有販售甜點、壽司、無印良品等。只要鎖定門市、瞄準時間，60元幸福餐盒天天吃得到。 

60元便當遇打折時段只要36元

另外，也有不少內行的婆媽曾分享優惠祕技，全聯的便當販售時間有兩個時段，分別為上午11時至14時以及晚上17時至20時，而在販售時間截止1小時前，店家如果沒有販售完畢就會開始打折，有時候是7折、有時候是6折，等同於一個60元的便當只要36元就可以享用到。 

▲全聯60元便當搶手，特定時段有6折優惠。（圖／記者徐銘穗）
▲全聯60元便當搶手，特定時段有6折優惠。（圖／記者徐銘穗攝）

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