全聯60元便當「神口味」回歸！內行曝搶購祕訣 36元打折時段公開
全聯美味堂「幸福餐盒」價格僅60元，高CP值的銅板價讓它時常光速售完，而近日一度消失的超強口味「黃金厚厚雞排」重磅回歸，讓許多目擊民眾興奮不已。不過，許多人埋怨60元便當太夯，時常搶購不到，甚至還遇過上架1小時內就完售，對此也有內行人分享搶購祕訣及打折時段。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，她曬出全聯60元幸福餐盒「黃金厚厚雞排」口味，並表示「炸雞排便當回歸，太棒了！」貼文曝光後，也引來不少粉絲興奮直呼「這個真的最划算也好吃」、「還是喜歡這款炸的」、「高CP值便當」。不過，也有不少網友埋怨，「我家這邊11點多拿出來，12點多就沒了」、「南部都買不到」、「每次都被搶光」。
事實上，全聯營業部協理吳世明先前曾透露，全聯60元幸福餐盒預計在2024年目標每日供應量增加至2倍，目前全台約有320家全聯門市供應熱便當，最快在今年上半年將拓展逾600家門市販售，且中南部的鄉親也買得到，將在雲林以南至北高雄的部分門市供應幸福餐盒，並且販售門市午晚兩個時段的幸福餐盒數量也會增加。
全聯60元便當搶購祕訣
若搶購不到的民眾也別灰心，全聯官方也曾透露，想要買到超夯的60元幸福餐盒，搶購祕訣就是，門市分別會在午餐上午10點、晚餐下午4點會陸續到店，只要抓準到貨時間就不怕撲空！且出門前別忘先使用官網門市查詢系統，可一鍵查詢鄰近門市是否有販售「熱便當」，還能查詢門市是否有販售甜點、壽司、無印良品等。只要鎖定門市、瞄準時間，60元幸福餐盒天天吃得到。
60元便當遇打折時段只要36元
另外，也有不少內行的婆媽曾分享優惠祕技，全聯的便當販售時間有兩個時段，分別為上午11時至14時以及晚上17時至20時，而在販售時間截止1小時前，店家如果沒有販售完畢就會開始打折，有時候是7折、有時候是6折，等同於一個60元的便當只要36元就可以享用到。