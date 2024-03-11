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大手筆照顧醫護！台大醫院在北市「蛋黃正中心」　斥資18億蓋宿舍

▲台大醫院仁愛醫護大樓新建工程今（11）日上午動土典禮。（圖／台大醫院）
▲台大醫院仁愛醫護大樓新建工程今（11）日上午動土典禮。（圖／台大醫院）

記者林莞茜／綜合報導

台大醫院斥資編列總計畫經費18億元，在北市仁愛路精華基地，興建仁愛醫護大樓，作為醫護宿舍、員工運動空間及幼兒園，今（11）日舉行新建工程動土典禮，台大醫院院長吳明賢邀請多位重量級嘉賓到場，共同進行動土儀式，預計2027年5月完工，期望能改善醫護同仁住宿品質，提升同仁子女優良的托育環境，藉此增進同仁福祉，進而延攬及留任優秀人才，以確保本院能夠持續提供優質的醫療服務。

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台大醫院「仁愛醫護大樓新建工程」今日上午9時舉行動土典禮，院長吳明賢邀請衛生福利部醫事司劉越萍司長、台北市政府衛生局陳彥元局長、台灣大學陳文章校長、張上淳副校長、醫學院何奕倫副院長、生命科學院江伯倫院長、陳前院長明豐教授、陳前院長石池教授、院內一級主管及施工團隊等嘉賓，共同進行動土儀式，未來將興建為一棟地下3層、地上15層之建物，設置732床醫護輪值宿舍(包含單人套房、雙人套/雅房及運動空間)及幼兒園，提供員工更好的住宿以及托育環境。

▲台大醫院仁愛醫護大樓新建工程今（11）日上午動土典禮。（圖／台大醫院）
▲台大醫院仁愛醫護大樓新建工程今（11）日上午動土典禮。（圖／台大醫院）
台大醫院為國家級教學醫院，醫護人員肩負照護急重難罕病人之重責大任，輪值後必須充分休息，舒緩工作壓力，方能確保醫療照護品質。吳明賢表示，人才是本院最大的資產，且本院大多數年輕同仁，家有學齡前幼兒須照顧，因此醫院設有幼兒園，讓同仁安心工作，無後顧之憂，對留才有很大加分效果。

台大醫院也指出，原先的幼兒園位於西址，腹地較小，未來將遷移至全新完工的仁愛醫護大樓，提供員工子女更優質的托育環境。有鑑於近年醫護人員招募不易，加上院內原有周轉與替代空間難尋，台大醫院於2011年起陸續編列近8億元預算，向國產署及郵政電信兩協會有償撥用仁愛路上鄰近本院的土地建物，計畫興建醫護宿舍。

歷經土地淨空、規劃及申請興建審查等程序，且受新冠肺炎疫情、營造物價上漲等因素影響，使得建築成本大幅增加，但本院仍斥資編列總計畫經費18億元，於此仁愛路上的精華基地，興建仁愛醫護大樓，作為醫護宿舍、員工運動空間及幼兒園，預計2027年5月完工。期望能改善醫護同仁住宿品質，提升同仁子女優良的托育環境，藉此增進同仁福祉，進而延攬及留任優秀人才，以確保本院能夠持續提供優質的醫療服務。

台大醫院表示，為打造幸福職場責無旁貸，期待未來藉由此棟現代化建築之落成，營造溫暖氛圍，締造吸引與留住優秀人才的環境，凝聚同仁向心力，達成醫療永續經營且基業長青之目標。

▲台大醫院仁愛醫護大樓新建工程今（11）日上午動土典禮。（圖／台大醫院）
▲台大醫院仁愛醫護大樓新建工程今（11）日上午動土典禮。（圖／台大醫院）

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