看好印度人口紅利！謝金河曝與中國1差距：企業投資需留意潛規則

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謝金河說，相對於中國，到去年底為止，滿65歲領養老金的老人已經到2.69億人，中國一胎化政策，提早結束人口紅利，對照印度的人口紅利正要開始。人口結構的差異，很可能是中國，印度兩個人口最多國家在未來在經濟發展上的不同轉捩點之一。
走在印度街頭上的謝金河，稱他很喜歡看印度的小朋友，他們五官輪廓很鮮明，每個人看起來都是很聰明的樣子！不過，印度種性制度，階段分明，生長在貴族或平民的小孩，命運又迥然不同，謝表示「這次來印度，我試著了解種性制度」，他問導遊小沙，微軟的Satya Nadella從姓氏來看，是屬於那一級？小沙查完後告訴他：Nadella屬於最高階層的婆羅門。
謝金河也說，隨著印度的經濟增長，種性制度會逐漸變淡，而印度總理Modi原來是賣奶茶出身，屬於底層的賤民，但Modi能夠翻轉人生，又成為印度最好的勵志故事。
此外，謝金河這次到南六，執行長黃任聰也向他特別透露：印度人很重視婚禮，家族有人結婚，通常要請一個禮拜的假，直系親屬的兄弟姊妹結婚，要請兩個禮拜，如果是自己要結婚，通常是一個月，這是企業來印度投資必須特別留意的「潛規則」！不過，印度的新生兒多，這是未來經濟發展的最大生力軍！