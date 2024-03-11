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看好印度人口紅利！謝金河曝與中國1差距：企業投資需留意潛規則

▲財信傳媒集團董事長謝金河看好印度，透露與中國1差距就是「人口紅利」。（圖／民進黨提供）
▲財信傳媒集團董事長謝金河看好印度，透露與中國1差距就是「人口紅利」。（圖／民進黨提供）

記者林莞茜／綜合報導

傳媒董事長謝金河近日走訪印度台廠商，今（11）日他發文表示，印度目前是全球人口最多的國家，且印度35歲以下的勞動人口比例高達65%，25歲以下的人口6.16億人，高居全球首位「這是印度未來經濟發展最好的憑藉」，同時也透露南六企業執行長黃任聰告訴他企業來印度投資必須特別留意的「潛規則」。

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謝金河以「印度的人口紅利」為題發文指出，去年印象總人口數高達14.28億人，正式超過中國，成為全球人口最多的國度，而且，印度35歲以下的勞動人口比例高達65%，25歲以下的人口6.16億人，高居全球首位。這是印度未來經濟發展最好的憑藉。

謝金河說，相對於中國，到去年底為止，滿65歲領養老金的老人已經到2.69億人，中國一胎化政策，提早結束人口紅利，對照印度的人口紅利正要開始。人口結構的差異，很可能是中國，印度兩個人口最多國家在未來在經濟發展上的不同轉捩點之一。

走在印度街頭上的謝金河，稱他很喜歡看印度的小朋友，他們五官輪廓很鮮明，每個人看起來都是很聰明的樣子！不過，印度種性制度，階段分明，生長在貴族或平民的小孩，命運又迥然不同，謝表示「這次來印度，我試著了解種性制度」，他問導遊小沙，微軟的Satya Nadella從姓氏來看，是屬於那一級？小沙查完後告訴他：Nadella屬於最高階層的婆羅門。

謝金河也說，隨著印度的經濟增長，種性制度會逐漸變淡，而印度總理Modi原來是賣奶茶出身，屬於底層的賤民，但Modi能夠翻轉人生，又成為印度最好的勵志故事。

此外，謝金河這次到南六，執行長黃任聰也向他特別透露：印度人很重視婚禮，家族有人結婚，通常要請一個禮拜的假，直系親屬的兄弟姊妹結婚，要請兩個禮拜，如果是自己要結婚，通常是一個月，這是企業來印度投資必須特別留意的「潛規則」！不過，印度的新生兒多，這是未來經濟發展的最大生力軍！

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