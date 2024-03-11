死亡率比大腸癌高！她突發咳嗽竟是「肺癌第三期」：手術也難治好

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最新110年癌症登記報告指出，「肺癌發生人數」高達1萬6880例，首度超越大腸癌成為第一位，除發生人數外，「年增加案例數」與「死亡率」也位居所有癌症冠軍，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，肺癌死亡率居高不下，與確診時的期別有關，其中有相當高比例患者是「晚期確診」，大多患者發現時都是無法手術的病況，急需新的全身性治療選擇。
陳育民說明，肺癌依細胞型態可分為「小細胞肺癌」與「非小細胞肺癌」兩大類，在台灣非小細胞肺癌佔約92%，在已知的基因突變中，以表皮生長因子受體「EGFR」佔50％至60%為大宗，具EGFR突變的患者，約有2成到3成患者在初診斷便有「腦轉移」現象，而5到6成患者在疾病治療過程癌細胞也會擴散至腦部，導致預後不佳。
抗血管新生雙標靶 3/1起健保給付啟動
而2024年3月1日起，健保正式啟動「抗血管新生合併口服EGFR雙標靶治療」給付，給付條件包括「無法手術切除」、「腦轉移」、「非鱗狀非小細胞肺癌」以及「帶有EGFR Exon21 L858R活性化突變」等，患者將可在晚期第一線，由醫師協助申請使用，每個療程可省下5萬元，預計整個用藥期間可省下破百萬元藥費。
高雄長庚醫院內科部副部長王金洲指出，針對轉移至腦部的癌細胞進行治療，首先要面臨「血腦屏障」的難關，血腦屏障是大腦的自我保護機制，可阻擋微生物或化學物質對腦部造成傷害，但此機制在腦轉移發生時，會讓藥物無法順利進入腦部，不能有效殲滅癌細胞。
而抗血管新生藥物並非以腫瘤細胞本身為攻擊目標，而是抑制不正常的血管生成，讓正常的血管持續正常化，以利藥物通過抵達腫瘤細胞，若善用抗血管新生藥物，同時再合併不同機轉的標靶藥物，雙管齊下就更有機會讓病情受到控制。
以黃小姐為例，她確診後有接受手術，確定為肺腺癌第三期並進行化療，想不到又突然復發，並出現腦部轉移，但接受抗血管新生合併口服EGFR雙標靶治療後，至今已經穩定控制5年。