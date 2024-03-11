毒鴛鴦鬧大街！男「趴引擎蓋」遭拖行路人嚇傻 雙雙遭法辦
嚇傻！新北市淡水區昨（10）日有民眾中午路過北新路時，驚見行駛中的轎車上趴著一名男子，立即報警求助，警方獲報後趕抵現場，向姓男子一見到警方就檢舉杜姓女友開車撞他，更指控對方車上藏有毒品，不過警方調查後發現兩人皆是轄區毒品人口，更在杜女車內查獲安非他命等各式毒品以及吸食器，同時也在男子身上查獲安非他命殘渣，2人雙雙移送地檢署偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
昨天（10日）中午12時許，29歲向姓男子與36歲杜姓女子爆發爭吵後，杜女憤而開車欲離去，不料向男為了阻止她竟然「整個人趴在引擎蓋上」，杜女也絲毫未受影響，徑直開車上路，周邊民眾見狀嚇得報警求助。
淡水警方獲報趕抵發現兩人已停下車，持續在路邊爆發口角，待警方上前詢問，向男先一步指控女友開車撞人，還揚言女友車內毒品，警方搜索後發現駕駛座下藏有安非他命4包、大麻2包，後續也針對向男盤查，他也被查獲攜帶安非他命殘渣，兩人皆被帶回警局偵訊，最終依毒品罪嫌攜手移送地檢署偵辦。
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