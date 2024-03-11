自由車環台賽／以色列車隊續披黃衫！中華隊盧紹軒克服骨裂辦奇兵
2024年國際自由車環台大賽今(11)第二站移師桃園，決戰角板山，最終以色列職業車隊Israel–Premier Tech再度技壓群雄，車手Mason Hollyman以2小時46分54秒，以1秒之差拿下單站冠軍，並取代隊友Itamar Einhorn，披上總成績冠軍黃衫，而Itamar Einhorn則改披衝刺王綠衫。
記者路皓惟/桃園報導
中華隊隊長盧紹軒前役摔車，此站頂著手掌骨裂的痛楚，率先突圍，並在兩人領先集團推進約80公里，搶下一個衝刺點，之後功臣身退，拚戰精神感動線上直播的車友，直呼真的是「敢鬥賞」(最佳拚戰精神)最佳人選。
盧紹軒在首日的台北市站受到主集團摔車的波及，導致右手掌骨裂，賽前連扶握把都會痛，沒想到此站仍順利完賽，還扮演奇功。
爬坡好手吳之皓以2小時50分30秒完賽，排名第75，中華隊最佳。另外台灣車手馮俊凱(日本宇都宮車隊)和王胤之(摩洛哥西迪阿里車隊)則分居71和72名。
今年環台賽中華隊出師不利，在首站台北市就遭逢主集團摔車波及，導致初次參賽的李冠賢未能完賽，且除了盧紹軒手掌骨裂之外，吳之皓腿部也有挫傷，加上6支二級職業隊的強烈競爭，黃顯熙仍信心喊話，中華隊將雨過天晴，全力以亞洲第一藍衫為目標。
對於明（11）日展開的第三站浪漫台三線，黃顯熙透也透露車隊戰略重點，他表示：「仙山會是主要關鍵坡，仙山完後面的隧道前也是決戰關鍵，在鯉魚潭前的集團衝線的機會很大。 」
以色列Israel–Premier Tech職業車隊屬於UCI二級車隊，本次來勢洶洶、強勢踢館，連兩站包辦單站第一，目前團隊總成績遙遙領先。
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