高市府強勢稽查蘇丹紅　陳其邁：問題出在「邊境管理」

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陳其邁指出，2月7日新北的保欣檢出有從大陸違法進口的辣椒粉含蘇丹紅， 8日就通知各縣市政府，日高雄市除了保欣下游產品的追查之外，也開始擴大在後市場端，也就是通路端全面擴大稽查。
在2月22日的稽查中，高市府採樣了多種辣椒粉製品，包括「牛王牌辣椒粉」。2月29日初驗檢出蘇丹紅後，市府溯源查到製造廠是「海順」，該批原料來自於「津棧」。3月1日的複驗結果確定含有蘇丹紅，市府隨即通知其他縣市，該批蘇丹紅製品存在問題。
陳其邁也表示，高市府在清查過程中也發現，該批蘇丹紅的來源地點有兩個，其中一個地址有6家公司，另一個地址有3家公司。在2月29日到3月1日，檢方與高市衛生局就已掌握了這些情況，並共同啟動相關查處和追查。
陳其邁強調，地方政府都負責做後市場端的稽查，並進行區域聯防。例如，雲林查出有問題的產品會通知高雄，高雄查出有問題的津棧也會通知其他縣市。新北市的保欣查出有問題時，也會通知其他地方政府。就大家一起來進行區域的聯防。
陳其邁也說，這件事在津棧的查核的部分，是高雄市政府在2月21、22日就主動來做後市場端的稽查，因為這個是地方政府要負責的，高市府查到就通知其他的縣市政府。所以從2月29日的初驗跟3月1日的複驗查察，其實幾家公司設在同一個點，同一個負責人。且當時司法機關在偵查時，有刑事偵查的必要、搜索緊急處分跟強制處分考量。所以高市府配合與檢方合作，大家一起把問題查清楚。