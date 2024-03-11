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宮﨑駿獲奧斯卡沒出席！剃光鬍鬚不露臉原因　鈴木敏夫全說了

▲日本國寶動畫大師宮崎駿的作品《蒼鷺與少年》，勇奪第96屆奧斯卡最佳動畫長片，但他認為日本男人不能喜形於色，所以沒有出席頒獎典禮。（圖／翻攝自奧斯卡官方YouTube）
▲日本國寶動畫大師宮崎駿的作品《蒼鷺與少年》，勇奪第96屆奧斯卡最佳動畫長片，但他認為日本男人不能喜形於色，所以沒有出席頒獎典禮。（圖／翻攝自奧斯卡官方YouTube）

記者江芷稜／綜合報導

日本動畫再創新紀錄！83歲動畫大師宮﨑駿作品《蒼鷺與少年》勇奪第96屆奧斯卡最佳動畫片，這項舉國歡騰的好消息傳回日本，吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫今（11）日召開記者會，傳達導演宮﨑駿獲得殊榮的愉悅心情，但他秉持東方人的傳統內斂個性，認為「日本男兒不該喜形於色」，把開心表現出來，所以拒絕出席頒獎典禮，其實內心頗為感動。

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▲《神隱少女》是宮崎駿的動畫片經典。（圖／翻攝自IMDb劇照）
▲《神隱少女》是宮崎駿的動畫片經典，2003年獲得奧斯卡肯定。（圖／翻攝自IMDb劇照）
宮﨑駿動畫作品4度問鼎奧斯卡，包括《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《風起》，《神隱少女》在2003年首度獲得最佳動畫片，宮﨑駿本人更在2014年獲頒終身成就獎，是繼電影導演黑澤明後第二位獲此殊榮的日本影人，他時隔21年再以作品《蒼鷺與少年》獲獎，為日本影壇再添輝煌紀錄。

▲宮崎駿睽違10年再推最新力作《蒼鷺與少年》，有望再奪奧斯卡獎。（圖／甲上娛樂提供）
▲宮崎駿睽違10年再推最新力作《蒼鷺與少年》，宣傳卻非常低調。（圖／甲上娛樂提供）
宮﨑駿多次喊出退休又變卦，推出新作帶有羞愧，特別顯得低調，不再公開露臉，雖然大刀闊斧剃掉了招牌鬍鬚，卻沒出席頒獎典禮，鈴木敏夫揭密是自己勸他刮掉鬍子，他認為鬍鬚是受人尊敬的象徵，但應該要刮掉它重新開始、作一點改變，宮﨑駿雖不太願意，最後還是被剃光鬍鬚，頻頻照鏡子，似乎頗在意新造型。

▲宮崎駿（左）、鈴木敏夫曾在首爾發現如同《神隱少女》般的街道。（圖／翻攝自吉卜力X）
▲鈴木敏夫（右）和宮崎駿長年合作，他表示雙方互道恭喜，內心非常喜悅。（圖／翻攝自吉卜力X）
鈴木敏夫和宮﨑駿各自在工作室觀看奧斯卡頒獎典禮，直到獎項揭曉後才通電話，他透露雖然兩人都說不在意獎項，但作品能獲得肯定，內心還是很喜悅的，他向對方道聲恭喜，宮﨑駿回說「彼此彼此」，流露內心興奮之情。由於奧斯卡將為獲獎方訂製獎座，可以告知要打造幾座，鈴木敏夫笑說：「我立即訂製了3個，一個給宮﨑駿用，一個是我用，一個是展示用。」

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