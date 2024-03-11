我友邦海地大亂！首都快被幫派攻陷 外交部曝僑民近況
我國中美洲友邦海地近日發生大規模暴力事件，黑幫2月底起為將總理亨利（Ariel Henry）趕下台，不只闖進監獄導致大批囚犯逃獄，8日更在總統府前爆發槍戰。由於亨利目前仍滯留海外，海地幾乎陷入無政府狀態，首都太子港（Port-au-Prince）已有逾8成區域被幫派控制，隨處可見焦屍。外交部表示，目前暴亂區域離我國大使館有段距離，目前外事人員以及我僑民均平安。
記者邱新博／台北報導
綜合外媒報導，海地動亂越演越烈，當地幫派2月底開始發動推翻政府的攻勢，襲擊並洗劫警察局、監獄、醫院等地，圍攻港口、機場等重要設施。一系列行動幾乎已經把警察趕出首都，有外媒形容，太子港市中心毫無疑問已經淪陷；而外國使館也紛敦促公民趕緊離開海地，擔心陷入困境的亨利（Ariel Henry）政權，可能在幾天甚至幾小時內就會垮台。
對於海地目前暴亂，我國僑民目前的狀況，外交部表示，據我國駐海地大使館的訊息，目前主要動亂地區集中在首都太子港及國際機場附近，駐館所在區域相對平靜。我國駐海地大使館目前正常運作，在海地的使館及技術團人員與眷屬、台商、僑民均安好，彼此保持密切聯繫。
外交部對於海地當前局勢已發布旅遊警示，提醒國人如非必要勿前往，並將持續密切關注情勢發展妥慎因應。