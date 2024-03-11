草泥馬接詐騙電話神回覆！1字逼瘋犯罪集團 療癒結局吸16萬朝聖
隨著詐騙集團越來越猖獗，現代人也越來越有提防的警覺心。近日中國一名男子就接到詐騙集團的騷擾電話，他直接讓飼養的羊駝（草泥馬）接聽，而羊駝在講電話全程僅回「嗯」字，最終成功逼到詐騙集團發飆自行掛電話，超療癒影片吸引16萬名網友朝聖。
記者賴禹妡／綜合報導
小紅書網友「羊駝神獸肉串」昨（10）日上傳最新影片，他日前接到騷擾電話，索性就讓飼養的羊駝「肉串」接聽，電話一接起來，對方偽裝成支付寶客服人員，開始一連串行騙過程，而肉串在過程中僅不斷回「嗯」字，一邊聽詐騙話術一邊露出慵懶的表情。
只見對方在確認資料時，肉串仍不時溫柔回應「嗯～」最後電話那端的犯罪集團終於被惹火，破口大罵「先生你不要老是嗯嗯嗯，我說什麼你聽得清楚嗎？你聽明白嗎？這是關乎到你個人徵信的，不是來跟你開玩笑的先生！」肉串聽完當然還是回了「嗯」，讓對方直接大發飆「嗯你X啊！你只會一個嗯嗎？」肉串：「嗯。」詐騙集團瞬間被逼瘋，最終自行把電話掛斷。
主人見狀在一旁笑到無法自己，更在貼文處Hashtag「全網最聰明的羊駝」。影片曝光後，隨即吸引超過16名網友前來按讚，眾人全笑噴直呼「詐騙人員至今不明白，他曾經和一隻羊駝通話長達一分鐘」、「懂了，以後接到騷擾電話就回答嗯就行」、「一個嗯字表述了太多意思，言簡意賅的羊駝」。