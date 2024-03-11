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慎防台海議題中途「爆炸」！CNN：台灣從全球最危險變得更危險

▲CNN知名國際情勢分析主持人札卡利亞認為，台海情勢已從原本的最危險，變為更危險，因為習近平已開始意識到時間並不站在中共那邊。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲CNN知名國際情勢分析主持人札卡利亞認為，台海情勢已從原本的最危險，變為更危險，因為習近平已開始意識到時間並不站在中共那邊。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國《CNN》10日刊登一篇題為「全世界最危險的地方變得更加危險」（Opinion: The world’s most dangerous place has only gotten more dangerous）的評論文章，由知名國際情勢分析主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）撰寫，指出台海情勢已從原本的最危險，變為更危險。

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文章開始，札卡利亞引用英國《經濟學人》在幾年前的一期、將台灣描繪成「地表上最危險的地方」的封面，聲稱這個說法的基礎依然充分，近年甚至更趨嚴重。台灣之所以危險，主要是美中之間的地緣政治競爭，尤其是中國國家主席習近平崛起、美國前總統川普上台後，美中緊張關係加劇，已從友善轉變為警惕，再變成敵對。這種情況，套一句哈佛大學教授艾利森在書中所說：「終會走向戰爭」。

札卡利亞認為，美中對峙與當年美蘇冷戰並不相同。冷戰時期，美國與前蘇聯的貿易往來一年為50億美元，這個金額是美中幾天的貿易數字，也沒有因為近年美國對中國實施關稅、禁令和各種貿易限制而明顯減少；何況中國並非有意推翻整個國際體制，或建立一套與美國截然不同的意識形態，所以與當年美蘇冷戰有著根本上的區別。

然而，美中關係的好壞，核心在於台灣問題，統一台灣並非習近平個人的野心，而是寫在中華人民共和國的憲法裡。過去中國共產黨認為，最終可以靠著龐大經濟實力和人口紅利，吸引這座人口僅2400萬的小島（台灣）重返軌道，時間是站在中共那邊；但是過去幾十年，台灣已演變出活躍的民主體制，走上與共產中國截然不同的道路，也越發堅定不想統一的決心。習近平發現此狀況後，覺得時間已經不再站在他那邊，所以認為應該「盡快採取行動」。

札卡利亞指出，目前關於台灣議題，只要不會立即改變現況，任何對未來的幻想似乎都是可以被容忍的，多數台灣人只想維持現狀，雖然最近的大選結果，傾向台灣獨立的政黨成功延續政權，但只獲得約4成選票支持，這意味著台灣問題「無法被解決而是得管控（managed）」，北京和華府都必須非常謹慎，甚至形容：「這是地表上最不能出現煽動性言論和挑釁舉動的地方，三方必須保持溝通，確保不會發生誤解和誤判」。

文章最後，札卡利亞寫下，雖然這不是一個讓所有人都滿意的方法，但各方必須清楚理解，一旦台灣問題未能被妥善管理，就可能爆發戰爭衝突，屆時將可能是「三輸」的局面，還會讓全球都遭遇災難性後果，只能讓此問題盡量在未來道路上往前，而不會「在中途就爆炸」。

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