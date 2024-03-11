慎防台海議題中途「爆炸」！CNN：台灣從全球最危險變得更危險

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札卡利亞認為，美中對峙與當年美蘇冷戰並不相同。冷戰時期，美國與前蘇聯的貿易往來一年為50億美元，這個金額是美中幾天的貿易數字，也沒有因為近年美國對中國實施關稅、禁令和各種貿易限制而明顯減少；何況中國並非有意推翻整個國際體制，或建立一套與美國截然不同的意識形態，所以與當年美蘇冷戰有著根本上的區別。
然而，美中關係的好壞，核心在於台灣問題，統一台灣並非習近平個人的野心，而是寫在中華人民共和國的憲法裡。過去中國共產黨認為，最終可以靠著龐大經濟實力和人口紅利，吸引這座人口僅2400萬的小島（台灣）重返軌道，時間是站在中共那邊；但是過去幾十年，台灣已演變出活躍的民主體制，走上與共產中國截然不同的道路，也越發堅定不想統一的決心。習近平發現此狀況後，覺得時間已經不再站在他那邊，所以認為應該「盡快採取行動」。
札卡利亞指出，目前關於台灣議題，只要不會立即改變現況，任何對未來的幻想似乎都是可以被容忍的，多數台灣人只想維持現狀，雖然最近的大選結果，傾向台灣獨立的政黨成功延續政權，但只獲得約4成選票支持，這意味著台灣問題「無法被解決而是得管控（managed）」，北京和華府都必須非常謹慎，甚至形容：「這是地表上最不能出現煽動性言論和挑釁舉動的地方，三方必須保持溝通，確保不會發生誤解和誤判」。
文章最後，札卡利亞寫下，雖然這不是一個讓所有人都滿意的方法，但各方必須清楚理解，一旦台灣問題未能被妥善管理，就可能爆發戰爭衝突，屆時將可能是「三輸」的局面，還會讓全球都遭遇災難性後果，只能讓此問題盡量在未來道路上往前，而不會「在中途就爆炸」。