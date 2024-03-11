自由車環台賽／狂！盧紹軒手掌骨裂吞藥上陣 忍痛撐3小時盼再戰
2024國際自由車環台公路大賽今(11)日於桃園市站展開第二天賽程，中華隊隊長盧紹軒在首站摔車導致手掌骨裂，連扶握把都會痛，但他強忍傷痛，吞了止痛藥後堅持帶傷上陣，並以3小時03分58秒完賽。盧紹軒超乎常人的精神力鼓舞了隊友，也感動觀眾和車友，但明（11）日第三站浪漫台三線是否續戰，仍需要評估身體狀況。
記者路皓惟/桃園報導
考量盧紹軒手掌骨裂傷勢，原本車隊設定讓他在集團內伺機而動，但在開賽後不久，他便發動攻勢，與另一名選手形成兩人領先集團，推進約80公里。談到率先突圍的決定，盧紹軒表示：「一開始覺得留在集團比較危險，因為手傷沒辦法好好控制車子，所以一開始就想著有沒有辦法突圍，但能夠騎到什麼程度真的不知道。」
盧紹軒指出，兩人輪車相對比較好控制車，加上對方願意合作，整體狀況還可以。不過，儘管盧紹軒試圖搶下第二個登山點，但他坦言體力已經漸漸耗盡，他打趣地說：「第二個登山點怎麼這麼遠！」在天氣陰雨、氣溫漸漸降低的情況下，他緊咬牙根堅持到了終點線。
環台賽將於明（12）日展開浪漫台三線賽段，被問到是否會繼續帶傷奮戰，盧紹軒直言還需要評估狀況，「明天長距離下坡多會比較危險，畢竟車感不太好，因此還在思考要不要繼續比。」
今年是盧紹軒第七度參賽，首次擔任台灣隊隊長，儘管壓力大，但他表現出色，一肩扛起領袖的責任。中華隊總教練黃顯熙給予盧紹軒高度評價，稱他的精神力超越常人，「他能夠有這樣的發揮已經是超乎想像。」而盧紹軒不屈不撓的鬥志不僅感染車迷，連隊友都佩服的五體投地，直呼他真的太強了。
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