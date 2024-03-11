奧斯卡／雷恩葛斯林芭比粉西裝飆「肯尼之歌」 影后笑到LV服爆裂
去年話題電影《芭比》入圍第96屆奧斯卡8項提名，今（11）日獎項揭曉，雷恩葛斯林角逐最佳男配角失利，原創歌曲也敗給怪奇比莉，不過他登台演唱〈I'm Just Ken〉造成全場轟動，穿粉紅色西裝重現「肯尼」造型，還把麥克風遞給影后入圍遺珠「芭比」瑪格羅比，艾瑪史東甚至說好友的表演導致她的禮服爆開。
記者楊穎軒／綜合報導
雷恩葛斯林從瑪格羅比座位後方登場，戴著紳士帽、全套死亡芭比粉龐克西裝，深情演唱入圍作品、《芭比》插曲〈I'm Just Ken〉，身後一大群男舞者中出現一起演出「肯尼」的劉思慕，雷恩葛斯林和舞群跳排舞，還被整個人抬起，陣仗相當龐大，雷恩葛斯林唱到一半走到台下，將麥克風交給瑪格羅比、導演葛莉塔潔薇、「《樂來越愛你》前女友」艾瑪史東接唱，氣氛被炒熱。
最後，老牌搖滾樂團槍與玫瑰傳奇吉他手Slash出場Solo飆吉他，雷恩葛斯林在眾舞者的簇擁下完成精彩表演。有趣的是，艾瑪史東以《可憐的東西》二度封后，上台領獎時，先是轉身向頒獎人示意，自己的LV高級訂製服背後拉鍊裂開，她說：「我的衣服（爆裂），我很確定是〈I'm Just Ken〉的表演造成，我差點瘋掉！剛剛跟著唱嗓子也沒了！」全場哄堂大笑。
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