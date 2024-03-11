乾杯集團推吃到飽！「麻辣45」限時799元無限吃　加199元酒飲暢飲

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「麻辣45」鍋物有4款獨門湯頭，以鴛鴦鍋形式呈現，招牌「純和牛牛油重慶麻辣湯」搭配不辣湯頭3選1。其中「純和牛牛油重慶麻辣湯」為全台首創的獨門美味，運用日澳和牛高達55% 不飽和脂肪酸及51%Omega 9 脂肪酸的特性，精練出相較一般牛油口感更為輕盈的頂級和牛油，加入燈籠椒、魔鬼椒等45種辛香料炒製的鍋底，保留了重慶火鍋的麻辣與辛香，口感卻依然輕盈，而且鴨血與海綿豆腐還可無限續加。另外三種湯頭則包含酸爽香麻、選用雲林大埤鄉產老酸菜絲熬煮的「川菜酸菜魚湯，還有清甜鮮美的「和牛清湯」與「柴魚昆布湯」。
吃到飽企劃還提供50道精選食材無限續點，涵蓋涼拌小物、重慶特色食材、肉品、海鮮、特製手工肉丸、絕配鍋料、生鮮時蔬、主食8大類別，不僅吃得到號稱「紅鍋三寶」的爽脆牛毛肚、生鮮豬黃喉、脆彈鴨腸，市場少見的脆口貢菜、鵪鶉蛋、午餐肉，到店內必點的藤椒、泡椒澳洲嫩牛肉等，都是非常具有重慶當地特色的涮料與風味。
吃鍋必講究肉品，多達11種世界各國高品質肉品，像是澳洲安格斯牛、美國雪花牛、台灣產豬梅花等，並運用自身大宗進口和牛的採購優勢，讓民眾只要加100元，就能大肆享用A5日本和牛與MBS8-9+澳洲和牛吃到飽。另外，台南府城店再限定招待一份每日直送的溫體牛心與牛肝。
另還有一亮點，即是「無限暢飲199元」活動，Asahi生啤酒、Highball、沙瓦7款酒，除了搭配大陸知名的王老吉涼茶、台灣人喜愛的養身烏梅汁，一口辣、一口酒，更是十分過癮的味覺享受！麻辣45吃到飽活動享有「199元無限暢飲」，7款酒款包含Asahi Super Dry生啤酒、金賓Highball，以及檸檬、蜂蜜檸檬、可爾必思、蘋果醋、梅酒風味的沙瓦，加上王老吉、酸梅汁、養樂多冰沙、蘋果汁、可口可樂等軟性飲料，共多達22款飲品、酒款享無限暢飲。
另外，也有飯店首次在吃到飽餐廳，推出毛孩一同用餐之活動。位於南港車站的四鐵共構台北六福萬怡酒店緊抓毛孩商機，3月23日將舉辦「毛孩FUN風趣！茸好繪」毛孩野餐繪畫活動，於敘日全日餐廳的綠意秘境山景露臺，遠眺101大樓，暢饗超人氣Buffet吃到飽，從現切爐烤牛排、高級海鮮食材到現場製作的烈日鬆餅、精緻糕點等豐富好料無限供應。
現場並有專業繪畫老師個別指導教學，繪畫零基礎也能親手為心愛的毛孩畫下似顏繪，若有自己的毛孩同行參與，再贈送毛孩天然凍乾零食。「毛孩FUN 風趣！茸好繪」僅開放限量10組報名，每組售價2,399元+10％，可享一人參與似顏繪課程及暢饗敘日下午茶，以及免費攜帶毛小孩一隻，同行友人則可享敘日下午茶75折優惠。
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